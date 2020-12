Il Gubbio chiude l’anno solare a Mantova senza Signorini e Megelaitis

GUBBIO – Alle ore 15 di mercoledì il Gubbio chiude l’anno solare allo stadio Danilo Martelli di Mantova contro la formazione lombarda allenata dall’ex Ternana Emanuele Troise. Mancheranno per squalifica Signorini e Megelaitis, per cui Torrente deve ridisegnare lo scacchiere verso la trasferta lombarda. Confermato il 4-3-1-2. Si va verso Zamarion in porta. Possibile il quartetto difensivo formato da Formiconi, Uggè, Ferrini e Migliorelli. Poi a centrocampo il trio Oukhadda, Malaccari e Sainz Maza. Davanti Pasquato tra le linee a supporto del duo De Silvestro (in vantaggio su Gerardi) e Gomez. Il tecnico rossoblù convoca 19 calciatori: Zamarion, Elisei, Montanari, Cinaglia, Ferrini, Formiconi, Migliorelli, Munoz, Uggè, Sorbelli, Malaccari, Oukhadda, Sdaigui, Pasquato, Sainz Maza, De Silvestro, Pellegrini, Gerardi e Gomez.

