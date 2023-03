Il Gubbio cade in casa contro l’Olbia: decide un calcio di rigore

GUBBIO – Brutto ko per il Gubbio che perde in casa contro l’Olbia per 1-0. Decisivo un calcio di rigore di Ragatzu.

Primo tempo di marca Gubbio: tentativi eugubini nel primo tempo: al 4′ Spina libera un sinistro bloccato a terra da Sposito. Al 6′, il tiro di Arena de centro area è murato dalla difesa. Al 21′ – l’occasione più ghiotta – Bulevardi impatta con il tempo giusto di testa il cross di Arena, la palla esce di poco.

La ripresa inizia con il medesimo refrain, ma l’Olbia segna al 14′: corner di Emerson dalla destra, palla allontanata di qualche metro verso il dischetto dell’area, Brignani ci arriva prima di Arena che lo tocca. Calcio di rigore, con Ragatzu che spiazza Di Gennaro. La reazione del Gubbio è senza esito. Al 37”, l’unico brivido lo porta Nicolao che si apposta sul secondo palo colpendo, in precario equilibrio, il traversone con la testa. La palla, però, si spegne sul fondo. Nel recupero l’ultima occasione è per l’Olbia: Arboleda al centro per Ragatzu, la girata non è precisa.

Il tabellino

GUBBIO: Di Gennaro, Corsinelli (1’st Tazzer), Portanova, Redolfi (1’stDutu), Nicolao, Rosaia, Bulevardi, Bontà (22’st Toscano), Arena, Spina (22’st Arras), Vazquez (22’st’ Di Stefano). A disp. Meneghetti, Greco, Semeraro, Vitale. All.: Piero Braglia.

OLBIA: Sposito, Brignani, Bellodi, Emerson, Arboleda, Dessena (33’st Incerti), Zanchetta (22’st La Rosa), Travaglini (25’ pt Sperotto), Contini (33’st Babbi), Ragatzu, Nanni (22’st Corti). A disp.: Van der Want, Fabbri, Secci, Occhioni, Boganini, Sueva. All.: Roberto Occhiuzzi.

ARBITRO: Maccarini di Arezzo (Assistenti: Masciale- Schirinzi IV Ufficiale Catanzaro).

MARCATORI: 14’st rig. Ragatzu

NOTE: ammoniti Emerson, Dessena, Vazquez (G), Corti.Recupero: 4’ pt, 5’ st