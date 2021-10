Il Gubbio battezza Maddaloni sulla panchina del Siena. Tante assenze per Torrente

GUBBIO – Posticipo per il Gubbio che lunedì 1 novembre alle 17.30 è atteso al Barbetti dal Siena che ha appena cambiato allenatore. Al posto di Gilardino, sulla panchina del Siena arriva Massimiliano Maddaloni, vice di Lippi in Cina, che ha come secondo l’ex portiere della Juve Michelangelo Rampulla.

Così il tecnico Torrente in conferenza stampa: “Il Siena non è in difficoltà, col Pescara hanno fatto un’ottima gara, ha qualità ed individualità per la categoria. Sono partiti in ritardo ma è costruita per vincere, quindi ci aspetta una gara complicata. Gare facili del resto non ce ne sono. Purtroppo abbiamo regalato un tempo ad Olbia ed uno a Pesaro, perdendo anche per colpa di episodi sfavorevoli: un rigore mancato ad Olbia, palloni non sfruttati a Pesaro. Ci è mancata la reazione”

Le ultime

“Siamo in emergenza in difesa, perso Signorini per squalifica, Migliorini per un problema ad un ginocchio e Lamanna, uscito a Pesaro. Abbiamo un dubbio su Doudou, rientrano Malaccari e Cittadino”, dice il tecnico. Nel 4-3-3 del tecnico di Cetara possibile undici iniziale con Ghidotti in porta, Oukhadda, Redolfi, Bonini e Aurelio a comporre la linea difensiva, I rientranti Cittadino e Malaccari assieme a Bulevardi in mediana con tridente offensivo formato da Arena, Sarao e uno tra Fantacci o Sainz Maza.