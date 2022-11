Il Gubbio avanza anche in Coppa Italia: decide Vazquez nel finale

PESCARA – Avanza anche in coppa Italia il Gubbio che vince 1-0 con gol di Vazquez nel finale.

Primo tempo

Si parte con Artistico che manda alto da buona posizione, poi il Gubbio ha una serie di occasioni interessanti. Al 18′ cross di Semeraro in area, Di Stefano viene anticipato da Sommariva che respinge, con Semerato che ci riprova con un tiro cross su cui non arriva nessuno. A seguire percussione di Tazzer e occasione per Artistico con Sommariva che respinge in tuffo. Il Pescara reclama un rigore per un intervento di Portanova su Vegani, non concesso, poi Meneghetti para a terra su Delle Monache che nel finale di tempo di riprova lanciando Crecco, il portiere c’è.

Secondo tempo

Meneghetti para ancora su Crecco, poi il Gubbio sfiora il gol al 16′: punizione di Francofonte e tap in di Morelli che cacia alto.l 21′ è lesto Di Stefano a girarsi in un fazzoletto sul vertice sinistro in area e prova il tiro di destro con una conclusione volante, Sommariva è reattivo e para a terra. Al 28′ punizione pennellata in area da Kolaj con Ingrosso che cerca la porta di testa da posizione decentrata, palla che sfiora la traversa.

Traversa al 33′ per il Pescara con Kolaj. Sulla prosecuzione il Gubbio segna in contropiede: Di Stefano apre per Vazquez che dal limite segna da posizione angolata.

Il tabellino

PESCARA (4-3-2-1): Sommariva; Saccani, Ingrosso, De Marino, Crescenzi (37′ st Milani); Aloi (37′ st Germinario), Kraja (37′ st D’Aloia), Crecco; Dalle Monache (27′ st Kolaj), Tupta; Vergani (27′ st Desogus). A disp.: Plizzari, D’Aniello, Palmiero, Gyabuaa, Lescano, Brosco, Boben, Mora, Cuppone, Cancellotti. All.: Colombo.

GUBBIO (3-5-2): Meneghetti; Tazzer, Bontà, Portanova (15′ st Corsinelli); Morelli, Vitale, Francofonte, Bulevardi (31′ st Rosaia), Semeraro (15′ st Bonini); Di Stefano (37′ st Fagotti), Artistico (31′ st Vazquez). A disp.: Di Gennaro, Pauselli. All.: Braglia.

Arbitro: De Angeli di Milano (assistenti: Decorato-Peloso IV ufficiale: Allegretta).

Rete: 34′ st Vazquez (G).

Note: Ammoniti: Semeraro (G), Portanova (G), Dalle Monache (P), Saccani (P). Angoli: 1-4. Recupero: 2′ pt; 4′ st. Spettatori: 667