Il Gubbio ancora senza vittoria: col Teramo spreca e si fa rimontare

GUBBIO – Continua l’astinenza di vittoria in casa Gubbio: col Teramo finisce 2-2. E stavolta il pari brucia perchè la formazione di Torrente è andata avanti 2-0.

Subito il gol: unizione da posizione decentrata a sinistra da parte di Cittadino, la palla si infila dove Perucchini non riesce a a vederla, nell’angolo lontano, dopo aver passato una selva di gambe. Risponde il Termo al 13′ con Rossetti, telefonata per Ghidotti. Ancora Rossetti apre pe Bouah, palla radente al palo. Poi il Gubbio raddoppia: contropiede di Sainz Maza e servizio per Mangni, che perfora la difesa abruzzese e fa centro. La partita dovrebbe chiudersi qui, visto che il Gubbio sfiora anche il tris con Redolfi su corner di Sainz Maza ed invece il Gubbio si spegne, col Teramo che ne approfitta.

L’antipasto è il colpo di testa di Bernardotto al 7′ della ripresa, a lato. Poi al 17′ il gol del 2-1: palombella dai 20 metri di Arrigoni che sorprende Ghidotti. Passano 5 minuti ed ecco il pari: : tiro da fuori area di Bernardotto, respinge a lato goffamente Ghidotti con i pugni, Malotti è lì e ringrazia, rimette in mezzo, D’Andrea deve solo spingerla dentro e lo fa. Al 26′ gli abruzzesi sfiorano anche il tris con Hadziosmanovic e nel finale ancora con D’Andrea in contropiede, con Ghidotti che si salva in uscita.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Formiconi, Bonini, Redolfi (37′ st Migliorini), Righetti; Malaccari (43′ st Di Noia), Cittadino, Sainz Maza (19′ st Bulevardi); Arena (43′ st Fantacci), Spalluto, Mangni (19′ st Sarao). A disp.: Meneghetti, Aurelio, Tazzer, Lamanna, Francofonte. All.: Torrente.

TERAMO (3-4-2-1): Perucchini; Codromaz, Iacoponi (1′ st Soprano), Pinto (14′ st Viero); Bouah, Arrigoni, Rossetti, Hadziosmanovic; De Grazia (1′ st Malotti), Rosso (14′ st D’Andrea); Bernardotto (43′ st Lombardo). A disp.: Agostino, Ndrecka, Fiorani, Forgione, Papaserio, Cisco, Montaperto. All.: Guidi.

Arbitro: Villa di Rimini (assistenti: Arena- D’Ascanio IV Ufficiale Pacella)

Marcatori: 7′ pt Cittadino (G), 19′ pt Mangni (G), 17′ st Arrigoni (T), 22′ st D’Andrea (T).

Note: Ammoniti Arena (G), Bonini (G), Bouah (T). Angoli: 4-3. Recupero: 0′ pt; 3′ st. Spettatori: 778 (di cui 82 da Teramo).