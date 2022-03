Il Gubbio a Siena, Torrente: “Serve concretezza, dobbiamo sbloccarci fuori casa”

GUBBIO – Il Gubbio è di scena domani pomeriggio alle 14.30 allo stadio Artemio Franchi. Così il tecnico Vincenzo Torrente in conferenza stampa: “Sarà un match difficile contro un avversario che reputo forte, con elementi di qualità come Ardemagni. Ma non cerco alibi e noi dobbiamo fare la nostra parte soprattutto fuori casa, dove facciamo fatica a fare risultati. Dobbiamo essere bravi a sfruttare le chance che ci concede il Siena, dobbiamo essere più concreti”

La situazione

Torrente prosegue: “Siamo in emergenza, questa è la conseguenza di quanto ci è successo a gennaio con il Covid-19 dove non ci siamo allenati numericamente a dovere. Poi fino a febbraio abbiamo giocato dieci partite in quaranta giorni”. Mancheranno gli squalificati Bulevardi e Bonini poi sono infortunati Cittadino, Migliorini, Mangni (stiramento) e Spalluto (affaticamento muscolare). In dubbio anche il portiere Ghidotti: si scalda Meneghetti.