Il Gubbio a Legnago che cerca riscatto dopo il ko col Grifo: Torrente ritrova Gomez

GUBBIO– Il Gubbio si prepara a sfidare domenica pomeriggio alle 15 allo stadio Sandrini il Legnago Salus, che arriva dalla pesante sconfitta contro il Perugia. Il tecnico Vincenzo Torrente ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione del match.

“E’uno scontro diretto e dobbiamo fare molta attenzione- spiega – Loro arrivano da quattro sconfitte, ma non vuol dire nulla ed a gennaio si sono anche rinforzati con un giocatore di esperienza come Lazarevic, dunque servirà una grande prestazione. Saranno fondamentali i dettagli come è successo nell’ultima partita. Giochiamo bene, ci servono i punti e dunque serve maggiore concentrazione. Facciamo fatica nei primi tempi? Non sono d’accordo, in quanto a Modena e con la Samb è avvenuto il contrario. Nell’ultima partita con la Fermana invece c’è stata paura, ma l’abbiamo rimessa in carreggiata quando abbiamo cambiato assetto tattico. La squadra fisicamente sta bene, più che altro si tratta di un problema psicologico”.

Prima convocazione per Savelloni ma soprattutto torna Gomez, elemento chiave per i rossoblu.

La lista dei 23 convocati: Zamarion, Savelloni, Montanari, Cinaglia, Ferrini, Formiconi, Ingrosso, Migliorelli, Munoz, Signorini, Uggè, Malaccari, Megelaitis, Hamlili, Oukhadda, Sdaigui, Serena, Sainz Maza, Pasquato, De Silvestro, Fedato, Gomez e Pellegrini.