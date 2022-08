IL GRUPPO COOP CENTRO ITALIA CONTINUA IL SUO IMPEGNO A FAVORE DEL POPOLO UCRAINO

Consegnati alla Caritas Umbria buoni spesa per un valore di 12.000 euro che saranno usati per sostenere le famiglie ucraine presenti sul territorio regionale Continua l’impegno del Gruppo Coop Centro Italia a favore del popolo ucraino: domenica 14 agosto sono stati infatti consegnati al Monsignor Francesco Soddu buoni spesa per un valore di 12.000 euro che saranno usati per acquistare beni di prima necessità per le famiglie ucraine presenti sul territorio regionale. La donazione è stata possibile grazie alla disponibilità e alla sensibilità dimostrata dei lavoratori del Gruppo Coop Centro Italia che hanno donato volontariamente ore del proprio lavoro direttamente tramite cedolino paga. “Ringraziamo il gruppo Coop Centro Italia per l’impegno e per l’attenzione dimostrata fin dalla prima ora nel sostenere le famiglie ucraine presenti in Umbria” dichiara il Delegato Regionale Caritas. “La donazione di oggi rappresenta un aiuto concreto e immediato che ci permette di continuare la nostra azione solidale in un momento in cui l’attenzione su questo argomento è passata in secondo piano rispetto ad altre tematiche”. “Caritas supporta in maniera encomiabile numerose persone che si trovano in difficoltà” dichiara Lorenzo Ortolani Vice Presidente del Gruppo Coop Centro Italia. “Per questo vogliamo ringraziare la Caritas dell’Umbria per lo straordinario impegno aggiuntivo messo in campo nel nostro territorio a sostegno delle tante famiglie ucraine costrette a lasciare il loro paese a causa del conflitto in corso. Il nostro Gruppo ha offerto subito la propria disponibilità ad aiutare le vittime del conflitto e continuerà in questo impegno fino alla fine della guerra e al ritorno della pace”. Fin dai primi giorni dallo scoppio del conflitto in Ucraina infatti, il gruppo Coop Centro Italia ha portato avanti diverse iniziative a sostegno della pace e per dare un supporto concreto alle popolazioni ucraine vittime dell’invasione russa. Il 4 marzo è stata lanciata insieme alle altre cooperative di consumatori la campagna di raccolta fondi a supporto di UNHCR, della Comunità di Sant‘Egidio e di Medici Senza Frontiere (associazioni, già attive sul territorio ucraino con progetti umanitari consolidati, che hanno immediatamente convertito le loro attività in programmi di primo soccorso) che ha permesso di donare oltre 1,2 milioni di euro grazie alla generosità di 81.000 donatori, fra soci coop, clienti e lavoratori. A fianco della campagna di donazione sono state numerose le attività a sostegno dell’emergenza: dall’esposizione in tutti i punti vendita del Gruppo Coop Centro Italia della bandiera della pace, alle molteplici raccolte alimentari destinate alle comunità ucraine presenti sul territorio e alle Caritas che, attraverso il contributo dei soci Coop, hanno permesso di distribuire beni alle famiglie ucraine sia in Italia sia nelle zone del conflitto. Vi è stata poi la significativa e importante partecipazione, insieme a tutte le Cooperative di Consumatori, alla Marcia della Pace straordinaria Perugia Assisi e la raccolta di pannolini in occasione della festa della Mamma.