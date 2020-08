Il Grifone Carraro convocato dalla Nazionale Under 21

PERUGIA – Piccola soddisfazione in un’annata nera per il Perugia. Marco Carraro, centrocampista biancorosso è stato dal commissario tecnico della Nazionale Under 21, Paolo Nicolato per l’amichevole contro i pari età della Slovenia (in programma il 3 settembre a Lignano Sabbiadoro.

Carraro, 36 presenze in questa stagione col Perugia rientra nel gruppo di 31 giocatori dai quali il ct ricaverà i 23 che poi saranno chiamati a disputare la gara di qualificazione ai prossimi Europei di categoria contro la Svezia che si gioca l’8 settembre a Kalmar.