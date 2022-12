Il Grifo torna al successo: doppio Lisi per battere il Venezia

PERUGIA- Torna al successo il Grifo che supera 2-1 il Venezia, regalando un sorriso nell’ultima al Curi dell’anno solare.

Le scelte

Le scelte sono quelle previste a parte una: sulla trequarti gioca Luperini a scapito di Kouan alle spalle di Olivieri e Strizzolo, la coppia che in questo momento dà le migliori garanzie. I lagunari schierano davanti Pohjanpalo e Johnsen.

Primo tempo

Uno-due feroce del Perugia nel primo quarto d’ora. Tiro cross di Lisi deviato da Candela con traiettoria che scavalca Joronen e si infila in rete. A seguire Gori si oppone in maniera superlativa su Crnigoj ma subito dopo ecco il bis:gran botta di Lisi che si infila sotto il sette. Era a secco dal 5-2 del 2022 in Ascoli Perugia in B. Venezia, a cui ha siglato 3 reti, vittima preferita in carriera. Nonostante il doppio vantaggio, il Perugia continua ad attaccare, Venezia costretto sulla difensiva, ma non arrivano altri gol

Secondo tempo

Botta e risposta in avvio di ripresa. Prima Luperini recupera palla sulla trequarti ed espode il diagonale, Joronen salva i suoi dalla terza capitolazione; a seguire su azione d’angolo il tocco ravvicinato di Pohjanpalo viene deviato sopra la traversa da Gori.

Al 20′ torna ad attaccare il Perugia e lo fa con Bartolomei che ci prova di destro sul secondo palo, Joronen si distende e para. Calano i ritmi e anche la nebbia, col Perugia che prova il break con Olivieri, lanciato da Di Serio, senza esito. Il Venezia accorcia nel recupero: Pohjanpalo si avventa su una palla vagante al limite dell’area e in forbice batte Gori. Il Var, consultato dall’arbitro per un possibile fuorigioco, conferma la rete.

Il tabellino

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Santoro, Bartolomei, Lisi (26′ st Rosi)i; Luperini; Strizzolo (26′ st Di Serio), Olivieri (34′ st Kouan),. A disp. Furlan, Abibi, Vulikic, Angella, Righetti, Iannoni, Melchiorri, Di Carmine. All. Castori

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Wisniewski, Ceccaroni, Ceppitelli; Candela (37′ 47 St Clair), Crnigoj (21′ st Novakovich)., Fiordilino, Tessmann (37′ st Busio), Haps (21′ st Pierini); Pohjanpalo, Johnsen. A disp. Bertinato, Maenpaa, Svoboda, Zabala, Andersen, Jonsson. All. Vanoli

ARBITRO: Rapuano di Rimini (assistenti: Liberti-Fontani IV ufficiale:Cosso)

VAR: Abbattista di Molfetta AVAR: Dionisi

RETI: 8′ pt e 16′ pt Lisi, 49′ st Pohjanpalo (V)

NOTE: serata con nebbia e umidità. Presenti 4218 spettatori di cui 2768 abbonati e 66 ospiti. Ammoniti Wisniewski, Curado, Haps, Lisi