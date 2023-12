Il Grifo soffre ma alla fine vince e torna al terzo posto

OLBIA Come tradizione vuole il fiato resta sospeso fino alla fine ma i tre punti sono stati incassati. Vittoria in esterna per il Perugia, che batte di corto muso i padroni di casa dell’Olbia. A decidere il match disputato in Gallura, ci pensa Paz con una incornata imprendibile al 43’ del primo tempo. Primo tempo alla grandissima per gli uomini di Baldini che dettano il gioco e non lasciano spazio ai sardi. Nella ripresa qualche stecca, non tanto pericolosa da mettere in discussione il risultato. Al triplice fischio finalmente si torna a festeggiare. Da segnalare la dedica dei circa 50 tifosi biancorossi presenti al Nespoli a Mimmo Pucciarini, capo degli ultrà che sta lottando la partita più difficile della sua vita.

Primo tempo

Nell’undici titolare ci sono Torrasi e Ricci. Lisi ci prova all’8’ ma spara la sfera troppo forte. Adamonis al 10’ scaccia Cavuoti. All’11’ Paz spennella per Santoro che di testa la manda a lato di un soffio. Lisi al 16’ non centra bene l’obiettivo. Al 20’ tiro al volo di Torrasi su cross di Bozzolan: palla sopra la traversa. Ancora Cavuoti per i sardi al 26’; nulla di fatto. Cambio di fronte al 28’: Ricci serve Matos che la manda sul fondo. A vuoto un corner in favore dei padroni di casa al 32’. Incornata di Torrasi al 38’ ma la porta non è nella traiettoria. Al 43’ il Grifo va in vantaggio. Tiro dalla bandierina battuto da Santoro, Paz svetta e di testa la manda in rete senza lasciare scampo a un inerme Rinaldi: è 0-1. Poco dopo, giallo per Matos causa proteste. Un minuto di recupero e si va negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo

Nessun cambio in avvio di ripresa. Cavuoti cicca al 48’. Santoro, al 51’, si vede parare una conclusione. Al 54’ Contini calcia male al limite dell’area. Rimescolamenti al 60’: nel Perugia Seghetti e Koaun prendono il posto di Ricci e Torrasi; tra i sardi Ragatzu prende il testimone da Mameli. Al 65’ Paz risente di un affaticamento ed è costretto a lasciare spazio a Mezzoni. Destro sbilenco per Kouan al 69’. Zaullo al 72’ viene ammonito dopo un fallo sull’ivoriano. Tra i cattivi, un minuto dopo, finisce anche Bartolomei. Al 74’ Adamonis cattura una punizione per i galluresi. Nell’Olbia, al 75’, esce Conti ed entra Gennari. Corner per i padroni di casa al 79’ con Cavuoti che la manda fuori di poco. All’80’ Bozzolan accusa i crampi e dà il cinque a Cancellieri. Koaun all’85’ la manda direttamente tra le manone di Rinaldi. Doppio avvicendamento all’86’ per Greco: Scapin e Montebugnoli vanno in panchina e in campo fanno il loro ingresso Corti (ammonito subito dopo) e La Rosa. Matos viene messo a terra al limite dell’area; dalla successiva punizione Cancellieri compie un tiro stile football americano. Al 94’ il signor Giaccaglia fischia tre volte e il Grifo può tirare un sospiro di sollievo e alzare le mani al cielo.

Il tabellino

OLBIA-PERUGIA 0-1

OLBIA (4-3-3): 1 Rinaldi, 2 Zallu, 4 Dessena, 5 Bellodi, 11 Contini (30′ st 29 Gennari), 20 Cavuoti, 21 Bianco, 26 Mameli (14′ st 10 Ragatzu), 39 Motolese, 43 Montebugnoli (41′ st 9 Corti), 67 Scapin (41′ st 3 La Rosa). A disp: 12 Palmisani (GK), 22 Van Der Want (GK), 6 Incerti, 15 Zanchetta, 17 Palomba, 23 Arboleda, 24 Belloni, 27 Fabri. All.: Leandro Greco

PERUGIA (4-3-3): 12 Adamonis, 5 Angella, 6 Vulikic, 7 Paz (20′ st 94 Mezzoni), 10 Matos, 16 Bartolomei, 20 Ricci (14′ st 11 Seghetti), 23 Lisi, 24 Torrasi (14′ st 28 Kouan), 26 Santoro, 71 Bozzolan (35′ st 3 Cancellieri). A disp.: 22 Furlan (GK), 14 Bezziccheri, 15 Dell’Orco, 18 Acella, 21 Cudrig, 25 Morichelli.. All.: Francesco Baldini

ARBITRO: Filippo Giaccaglia di Jesi (Michele Colavito di Bari e Alessandro Marchese di Napoli) IV° UFFICIALE: Alessandro Pizzi di Bergamo

RETI: 43′ pt Paz

NOTE: giornata soleggiata. Presenti 683 spettatori (di cui 78 ospiti). Ammoniti Matos, Zallu, Bartolomei, Corti