Il Grifo riparte con un pari a reti bianche. Di Serio ceduto all’Atalanta Under 23

LUCCA – Termina a reti inviolate il debutto stagionale del Perugia. I grifoni di mister Baldini mettono a segno il primo punto di questo campionato con lo 0-0 di venerdì sera sul campo della Lucchese. Ancora c’è molto da fare e la squadra è in costruzione. Qualche sbavatura, soprattutto per quanto riguarda le fasce, deve essere ancora messa a posto ma non sono mancate le soprese, ad esempio la verve iin attacco di Seghetti. L’avventura in serie C dei biancorossi è appena iniziata, il lavoro non manca me se bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno – considerato il clima di malcontento generale, la delusione per la mancata riammissione in B e il mercato ancora in itinere – questa sera è stata l’occasione giusta per farlo.

Primo tempo

Baldini sceglie di mettere dentro dal primo minuto i due ultimi arrivati in casa biancorossa: tra i pali c’è Adamonis e davanti Cudrig. Tra le new entry il mister dà fiducia fin dall’inizio anche a Acella, Bozzolan e Mezzoni, Al 7’ Matos penetra nell’area dei toscani e cade a terra dopo un contatto sospetto con un avversario: il signor Delrio decreta che non c’è fallo e invita l’attaccante perugino a rialzarsi. Prima vera occasione per il Grifo al 9’: Iannoni suggerisce a Cudrig, ma la girata dell’ex Juve si spegne sul fondo. Al 13’, su fronte rossonero, una punizione di Rizzo Pinna finisce a lato della porta di Adamonis. Al 22’ il primo giallo della stagione se lo becca Acella dopo un fallo su un avversario. L’estremo degli umbri al 25’ scaccia Fedato che era già in fuorigioco. Al 29’ il portiere perugino dà mostra della propria bravura catturando anche uno spiovente pericoloso da calcio d’angolo. Al 33’ Cudrig perde palla malamente, Rizzo Pinna ne approfitta va al tiro e becca in pieno la traversa: la sfera torna in campo e viene salvata in corner. Il Perugia risponde al 35’: Lisi, dopo un fraseggio con Bartolomei, fa partire una rasoiata da destra che termina tra i guantoni di Chiorra. Neanche un giro di lancette e Romero fa impensierire la difesa ospite: la conclusione è mal calibrata e si ricomincia con una rimessa dal fondo. Al 38’ finisce sull’elenco dei cattivi pure Guadagni. Lo segue Lisi al 42’. Passano 2’ di recupero e al 47’ le formazioni vanno negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo

Cambio in attacco per il Perugia in avvio di ripresa: il posto di Cudrig lo prende Seghetti. Al 46’ Adamonis prende tra le mani un traversone di Romero. Al 50’ Acella prova la via del gol ma deve fare i conti con Chiorra. Al 52’ il portiere dei grifoni deve fare ancora gli straordinaria per fare proprio un centrale di Di Maria. Al 54’ Mezzoni è sanzionato col giallo. Al 61’ si fa avanti, senza riuscire nelle proprie intenzioni, Guadagni. Al 61’ chance per i biancorossi: caos in area, Vulikic sfila la palla a Romero; c’è pronto Merletti che va a botta sicura con il pallone che cozza contro i cartelloni pubblicitari. Angella al 63’ salta più in alto di tutti e manda lontano un pericolo proveniente da corner. Altro avvicendamento tra le file biancorosse: fuori Bozzolan e fa il suo ingresso Cancellieri. Al 70’ doppio cambio per la Lucchese: fuori Rizzo Pinna e Fedato, dentro Russo e Visconti. Al 72, sugli sviluppi di un angolo, Acella manda altissimo. I rossoneri tornano a farsi vivi al 74’ con una incornata di Romero, ma il risultato resta invariato. Bis di sostituzioni per Baldini al 75’: in panchina Lisi e Iannoni, in campo vanno Ebnoutalib e Torrasi. Gorgono, invece, sceglie Torrasi e richiama Romero. Al 76’ Seghetti calcia in porta con la sfera che non vuol prendere la via della rete. Poco dopo, tiro dalla bandierina per gli ospiti con Chiorra che cattura una pallonetto di Acella. Ancora corner in favore del Grifo: cannonata di Bartolomei, l’estremo toscano scaccia via; sulla ribattuta è pronto Seghetti ma il 22 dei locali para. All’83’ Guadagni serve Russo che sbaglia traiettoria. Quattro i minuti di extratime segnalati dal quarto uomo. Al 92’ giallo per Gucher, quindi escono Gudagni per la Lucchese e Acella per il Perugia con, rispettivamente, Sueva e Giunti inseriti per gli ultimi scampoli di gara. Ultima azione del match: corner in favore del Grifo, dal limite va Bartolomei e la palla non si insacca. Al 94’ il triplice fischio del signor Delrio mette fine alle ostilità. Il Perugia conquista il primo punto stagionale.

Via Di Serio

A pochi minuti dal fischio di inizio, è arrivata la notizia della cessione di Giuseppe Di Serio all’Atalanta under 23.

Abbonamenti

Nella giornata del 1° settembre la società ha reso note le modalità per sottoscrivere gli abbonamenti per le partite casalinghe dei grifoni. Tutte le informazioni sono disponibili nel sito ufficiale www.acperugiacalcio.com. I costi degli abbonamenti, sono rimasti invariati rispetto alla stagione passata e, di conseguenza, sono stati numerosi i commenti negativi da parte di alcuni tifosi.

Il tabellino

LUCCHESE: Chiorra 6.5, Alagna 6, Benassi 6, Merletti 5.5, De Maria 5.5, Rizzo 5.5 (29′ st Russo 6), Gucher 6, Guadagni 6 (46′ st Sueva sv), Cangianiello 5.5, Fedato 5.5 (25′ st Visconti 6), Romero 5 (29′ st Magnaghi 6). All. Gorgone 6.

PERUGIA: Adamonis 6, Mezzoni 6, Angella 6, Vulikic 6, Bozzolan 5 (22′ st Cancellieri 6.5), Bartolomei 6, Iannoni 5 (30′ st Terrasi 6), Acella 6 (46′ st Giunti sv), Matos 5, Lisi 5 (29′ st Ebnoutalib 6), Cudrig 5 (11′ st Seghetti 6). All. Baldini 6.

ARBITRO:Delrio di Reggio Emilia (Veronica Vettorel di Latina, Franco Iacovacci di Latina) IV UFFICIALE: Clemente Cortese di Bologna

NOTE: serata fresca. Presenti 3693 spettatori di cui 260 tifosi biancorossi. Ammoniti Acella, Guadagni, Lisi