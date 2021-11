Il Grifo pronto per Como, Alvini: “Abbiamo le idee chiare”

PERUGIA- Il Grifo parte per Como con il giusto umore derivante dalla vittoria di lunedì sul campo della Spal. La sfida coi lariani per la squadra di Alvini non sarà semplice, come ha tenuto a precisare proprio l’allenatore del Perugia alla vigilia del match (ore 14)

Con le idee chiare

“Andiamo a Como con le idee chiare su quello che vogliamo fare in campo – ha affermato il mister – consapevoli che abbiamo qualche situazione da risolvere visto qualche acciacco”.

Avversari

“Incontriamo una squadra che non è certo costruita per la bassa classifica e che è molto in forma – ha aggiunto – Noi cercheremo di fare il massimo come sempre. Rispetto per l’avversario, ma ce la giocheremo”.

Il Grifo

“Non saranno a disposizione Angella e Carretta, mentre Dell’Orco, Rosi, Burrai, Lisi e Matos sono da valutare – ha detto – Le partite ravvicinate hanno creato queste situazioni”. “Non credo che tra casa e trasferta ci sia un atteggiamento diverso – ha concluso Alvini – ma la differenza è dovuta più a un determinato svolgimento delle partite. Il cammino al “Curi” è non sufficiente, lo riconosciamo, però stiamo lavorando per migliorarlo”.