Il Grifo pesca fra gli svincolati: presi Abibi e Struna

PERUGIA – Il Perugia si rinforza con due calciatori svincolati. In porta arriva, per l’infortunio occorso al secondo portiere, Alessio Abibi, nato ad Umbertide da genitori albanesi.

ll portiere, classe 1996, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, ha già vestito la maglia del Perugia in ambito giovanile nella stagione 2013/2014 nella formazione Beretti.

Poi Gavorrano, Altovicentino, Eldense (Spagna), Tirana, Avellino (8 presenze), Cavese.

Nel 2021 approda al Dundalk squadra irlandese con la quale colleziona 28 presenze fra cui 6 apparizioni nelle qualificazioni all’Europa League e conquista una Supercoppa irlandese.

Con la nazionale albanese è stato convocato nelle varie Inder fino ad arrivare in Under 21.

In difesa ecco l’ex Palermo Aljaz Struna, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con diritto di opzione per un’ulteriore stagione. Sloveno, 32 anni, ha vestito le maglie di Varese,Palermo e Carpi ottenendo con queste ultime due squadre altrettanti promozioni in Serie A. Nel 2018 viene ingaggiato dallo Houston Dynamo in Major League Soccer e nel 2021 passa al Montreal in Canada.

In nazionale, dopo la trafila nelle Under minori, esordisce nel 2016 e vanta 21 presenze e 1 rete.