Il Grifo fa visita al Cosenza dell’ex Goretti: Alvini pensa al turnover

PERUGIA – La vittoria nel big match contro il Frosinone di Fabio Grosso carica il Grifo che domani è impegnato alle 18.30 nel turno infrasettimanale in trasferta con il Cosenza che vede come direttore tecnico una vecchia e illustre conoscenza biancorossa qual è Roberto Goretti. Convocati Sono 24 i grifoni che mister Massimiliano Alvini ha scelto per l’impegno in esterna in terra calabrese.

Per i portieri ci sono Fulignati, Chichizola e Megyeri. In difesa i nomi scelti riguardano Rosi, Angella, Dell’Orco, Curado, Zanandrea e Sgarbi. Per il centrocampo Gyabuaa, Segre, Burrai, Beghetto, Murgia, Ghion, D’Urso, Falzerano, Santoro, Kouan e Lisi. Per l’attacco Carretta, De Luca, Matos e Olivieri. Arbitro Sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata a dirigere l’incontro. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Michele Lombardi di Brescia e Stefano Liberti di Pisa. Il quarto ufficiale sarà Gianluca Grasso di Ariano Irpino, al VAR Ivano Pezzuto di Lecce e AVAR Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo.

Alvini pensa al turnover: indiziati ad uscire in difesa uno tra Angella e Dell’Orco, entrambi diffidati, possibile utilizzo di Rosi o Zanandrea.

A centrocampo dovrebbe tornare invece Kouan al posto di uno tra Segre e Burrai, mentre anche sull’altra fascia (Beghetto per Lisi) e in avanti (Matos per Olivieri) potrebbero esserci avvicendamenti. Non è da escludere anche la candidatura di D’Urso, che potrebbe avvicendarsi con Santoro.