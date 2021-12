Il Grifo al Tardini, col Parma aria di big match, Alvini: “Non pensiamo al derby”

PERUGIA – Aria di big match per il Perugia. Domani pomeriggio (ore 14) i grifoni affrontano il Parma al Tardini per un incontro dal sapore d’altri tempi.

Il tecnico biancorosso Massimiliano Alvini è chiaro: la testa deve essere puntata solo verso la sfida con gli emiliani. “Dispiace per chi domani non potrà esserci – ha detto il tecnico nella conferenza pre match – Grande rispetto per il Parma, ma vogliamo essere la squadra che siamo stati fino ad oggi”.

Fare la partita

“Andremo al Tardini per fare la partita e mettere in campo i nostri punti di forza – ha aggiunto – La squadra si è preparata esclusivamente per il Parma, non sarebbe maturo pensare già al derby. Quanto al Parma, dall’arrivo di Iachini ho visto una squadra diversa sul piano dell’atteggiamento. Sulla carta è una squadra che può metterti in difficoltà, ma a me la carta non interessa: conta quello possiamo fare in campo”

Valutazioni

“Sono contento del campionato di Kouan – ha affermato- bravo anche De Luca nel crescere. Matos è da valutare”.