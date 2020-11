Il folignate Cristiano Pierangeli incanta a ‘Tu si que vales’ col suo pianoforte sdentato

FOLIGNO – Ancora l’Umbria protagonista a Tu si que Vales, il talent show di Canale 5: dopo la piccola ternana Ludovica Leonardi, è stata la volta del trentottenne folignate Cristiano Pierangeli che si è esibito su un singolare pianoforte ‘sdentato’, privo cioè di alcuni tanti. Il pianista a spiegato come lui non provenga da una famiglia benestante e come sia sempre stato guidato da un sogno, scrivere colonne sonore per film.

L’idea di suonare questo strumento è nata perchè piccolo purtroppo quando si rompeva un tasto del pianoforte a causa di scarse risorse economiche non era possibile sostituirlo e dunque è nata appunto da questa necessità. L’esibizione che qui sotto potete sentire, ha raccolto i 4 ‘vale’ dei giurati e il 100% da parte della giuria popolare guadagnandosi l’accesso diretto alla finale.