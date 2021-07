Il folignate Cherubini nuovo Football Director della Juventus

FOLIGNO- Dal settore giovanile alla prima squadra. La Juventus ora parla umbro: Federico Cherubini è il nuovo football director della squadra bianconera. Prende il posto di Fabio Paratici al Tottenham e ne assumerà il ruolo: molto più che un direttore sportivo, un vero e proprio capo dell’area tecnica.

Cherubini, folignate doc, dei falchetti con cui sfiorò la promozione in B, è stato prima capitano poi direttore generale. Nella Juve è entrato con Marotta e Paratici nel 2012, facendo tutta la trafila,come responsabile del settore giovanile ed ha avuto il compito di dar vita alla progetto dedicato alla formazione Under 23 bianconera, prima di diventare a tutti gli effetti il braccio destro di Paratici e occuparsi di scouting e mercato.

Prima dell’annuncio del nuovo incarico, il suo nome era tornato a riempire le pagine dei giornali anche qualche settimana fa durante lo scandalo dell’esame farsa di Luis Suarez. Secondo fonti arrivate da Torino, fu infatti lui (e non Paratici) a contattare il rettore dell’Università per stranieri di Perugia, Maurizio Oliviero, per organizzare l’incontro tra l’attaccante uruguaiano e i professori dell’università umbra.

Le parole di Andrea Agnelli. “Lui è un punto d’orgoglio nella società perché è il primo manager formato interamente in Juventus – ha sottolineato il numero 1 della Juventus Andrea Agbnelli – Una serie di progetti che sono stati e saranno importanti per la Juventus sono merito di Federico. Il progetto Club dei 15, tutta la gestione degli on loan players è opera di Federico così come la messa a regime del progetto Under 23. Sono progetti che portano la firma di Federico”.

Le parole di Cherubini “Ho avuto la fortuna di arrivare in Juventus nel 2012 grazie al rapporto che avevo con lui- dice Cherubini – Ho avuto la fortuna di lavorare con lui e Marotta, mi hanno dato tanto. Con Fabio per una questione anagrafica si è creato un rapporto che andava al di là della sfera professionale. Abbiamo passato tanto tempo insieme e fatto tanti viaggi insieme. Vorrei rubargli un po’ di quel fuoco che ha nell’affrontare il suo lavoro. Non si fermava mai ed era sempre più carico verso l’obiettivo successivo. In questo ha incarnato al meglio lo spirito del club“.