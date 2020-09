Il crossover dei folignati Melancholia incanta X Factor 14: passano al secondo turno

FOLIGNO – Da Foligno alla conquista di X Factor. Solo un primo passo, la strada per l’ingresso nel talent show è ancora molto lunga – ci sono ancora tre fasi- ma intanto il loro urban si guadagna quattro sì e l’ingresso alla fase successiva, quella che se le valutazioni saranno confermate, li porterà ai bootcamp.

“Leon” è il loro inedito, molto moderno e contemporaneo: la cantante e front woman Benedetta Alessi (gli altir componenti sono Fabio Azzarelli a synth & drum machine e Filippo Petruccioli alla chitarra) colpisce per la grande qualità soprattutto i due giudici più alternativi, il producer e rapper Hell raton e Manuel Agnelli, ma anche Emma e Mika apprezzano. Manuel Agnelli gli chiede una cover e loro scelgono “Look at me” del rapper americano XXX Tentacion.

I Melancholia sono già piuttosto famosi, non solo in Umbria. Il loro sound fonde infatti diversi stili musicali, per un rock che si contamina con l’hip hop e la drum&bass, che allo stesso tempo contemporanea ma anche per certi versi tipica di certi artisti degli anni 80 e 90. Prodotti dallo studio perugino Urban Recordings, la sensazione è che faranno molta strada nello show. La loro esibizione la trovate qui sotto.

.