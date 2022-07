Il Covid corre forte in Umbria: adesso i positivi sono quasi il 40%

PERUGIA- Si impenna la curva dei positivi al Coronavirus in Umbria. Il bollettino della regione Umbria per il 4 luglio segnala la crescita fino al il 37,3 % del tasso di positività in base ai 1.659 tra tamponi e test antigenici analizzati. I nuovi casi sono 619, con 240 guariti e nessun decesso.

Segnalati nelle ultime 24 ore altri 14 ricoverati in più negli ospedali della nostra regione, in totale 211. Stabili invece a 6 i posti occupati nei reparti di terapia intensiva. Gli attualmente positivi al Covid diventano 16.391, ossia 377 sette in più rispetto a ieri.