Il Covid-19 non ferma Perugia 1416: palio confermato, ma edizione ‘rimodulata’

PERUGIA – La manifestazione rievocativa Perugia 1416 si farà, nonostante il Covid-19. Lo confermano gli organizzatori spiegando che il Palio sarà in una edizione “completamente rimodulata, più smart e fruibile, nuovi progetti già in cantiere e un nuovo sito web. L’edizione 2020 della rievocazione Perugia 1416, a causa del protrarsi delle misure di sicurezza legate al Covid-19, non indietreggia ma rilancia, cambia momentaneamente formula andando in scena, tra reale e virtuale, dal 4 al 6 settembre prossimi”. Una scelta, proseguono, “volutamente condivisa dal Direttivo, del quale fanno parte anche i cinque Magnifici Rioni, per restare vicino ai rionali, tenere accesa una luce sulla città, la sua storia, il suo patrimonio, le sue potenzialità quindi turistiche nel settore delle rievocazioni, ma anche per continuare a radicarsi e a farsi conoscere”.