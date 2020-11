Il Coronavirus torna a far visita al Grifo: tre positivi asintomatici

PERUGIA – Emergenza in casa Perugia in vista della trasferta in quel di San Benedetto del Tronto prevista per domenica alle 17.30. La società infatti ha comunicato la positività al Coronavirus di tre tesserati:

‘AC Perugia Calcio comunica che, dopo l’ultimo giro di tamponi effettuati, due calciatori ed un membro del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19′.La Società, seguendo le normative indicate dal protocollo sanitario, ha posto in isolamento i tesserati i quali sono tutti asintomatici ed eseguirà domani mattina un ulteriore giro di tamponi’.

In vista della trasferta di San Benedetto del Tronto, considerati i tanti infortunati (Kouan, Burrai, Minesso, Negro),diventa abbastanza preoccupante il numero delle assenze in viste dei tre prossimi impegni di campionato in otto giorni.

Foto dal sito ufficiale del Perugia Calcio