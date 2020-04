Il Consiglio regionale torna a riunirsi in videoconferenza

PERUGIA – La road map del consiglio regionale è stata pianificata nella riunione di mercoledì mattina della Conferenza dei capigruppo allargata all’Ufficio di presidenza, presieduta dal presidente Marco Squarta. La prossima seduta si svolgerà il 23 aprile in videoconferenza, mentre a maggio stabiliti il 12 e il 26. La seduta del 23 aprile, come ha spiegato il presidente, sarà svolta in modalità telematica, in ottemperanza alle disposizioni nazionali, e garantendo i criteri di “trasparenza e tracciabilità telematica”, e legati anche alla forma “pubblica” delle riunioni d’Aula. Per quanto riguarda gli argomenti in discussione, quello centrale sarà l’aggiornamento sull’evoluzione dell’emergenza e delle relative azioni sul Covid-19. Interverranno la presidente Donatella Tesei e l’assessore alla Sanità, Luca Coletto. Previsto un dibattito e la presentazione di risoluzioni. Accolta all’unanimità la proposta di Vincenzo Bianconi (Misto) di svolgere la seduta del 12 maggio a Palazzo Cesaroni, in modalità “normale”. Tra gli argomenti che verranno trattati c’è anche la surroga della consigliera leghista Valeria Alessandrini, eletta poco più di un mese fa senatrice al posto di Donatella Tesei.