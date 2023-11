Giustizia, sospesa la decisione del Tar sul procuratore di Terni Ligurori

ROMA – Il Consiglio di Stato, sezione settima, ha accolto l’istanza cautelare del procuratore capo di Terni, Alberto Liguori, contro la sentenza del Tar del Lazio, pubblicata lo scorso 2 novembre che aveva confermato la decisione assunta dal Csm nel gennaio del 2023, ovvero la “non conferma” di Liguori nell’incarico di procuratore di Terni. In sostanza, ora la decisione dei giudici amministrativi di primo grado viene sospesa in attesa del giudizio di merito del Consiglio di Stato, con udienza fissata il prossimo 28 novembre per la discussione. Si tratta dell’ennesimo capitolo di una vicenda articolata, quasi tutta incentrata sulla giustizia amministrativa. Nel gennaio di quest’anno, come detto, il Csm aveva deliberato a maggioranza la “non conferma” di Liguori.