IL CATALOGO “BE APPY” DI COOP CENTRO ITALIA PREMIATO COME MIGLIOR CAMPAGNA MULTICANALE ITALIANA

L’innovativo catalogo, riservato ai Soci della Cooperativa, con premi incentrati sulla valorizzazione del Made in Italy e sul rispetto dell’ambiente, ha ricevuto il riconoscimento durante i Promotion Awards 2020, la cerimonia che premia ogni anno le migliori campagne di engagement e fidelizzazione del mercato promozionale italiano.

Dopo essere stato premiato come “miglior catalogo premi” nel 2019,

Be Appy, l’innovativo catalogo interamente digitale che Coop Centro Italia offre in esclusiva ai propri Soci, si aggiudica per il secondo anno consecutivo un importante riconoscimento nell’ambito dei Promotion Awards, questa volta come “miglior campagna multichannel”.

La premiazione si è tenuta ieri, venerdì 5 marzo, durante l’edizione 2020 della cerimonia che premia ogni anno le migliori campagne di engagement e fidelizzazione che si sono distinte sul mercato promozionale italiano. Il secondo riconoscimento consecutivo su scala nazionale testimonia come Be Appy non sia solo un semplice catalogo premi, ma un innovativo strumento di relazione tra Coop Centro Italia e i propri Soci che, utilizzando l’omnicanalità e il digitale, favorisce e semplifica la loro partecipazione e il loro coinvolgimento anche in un momento storico così difficile.

Grazie alla sua natura completamente digitale infatti, anche l’iscrizione alla terza edizione dell’iniziativa, partita lo scorso 15 febbraio, può essere fatta in qualsiasi momento e in qualunque luogo direttamente dall’App Coop Centro Italia: una volta iscritti a Be Appy, è sufficiente fare la spesa nei punti vendita della Cooperativa o su spesaonline.coopcentroitalia.it per accumulare automaticamente i punti Appy all’interno dell’App. E’ possibile inoltre accumulare ulteriori punti attraverso missioni digitali da svolgersi in app, legate al comportamento d’acquisto, oltre a survey e missioni Facebook.

Con i punti raccolti fino al 17 ottobre è possibile scegliere in qualsiasi momento da un ricco catalogo con premi adatti a tutte le esigenze, incentrati sulla valorizzazione del Made in Italy e sul rispetto dell’ambiente: la maggior parte dei premi disponibili hanno infatti specifiche caratteristiche eco-friendly e sono espressione delle eccellenze produttive italiane in diversi ambiti. Inoltre in questa nuova edizione è possibile trasformare i punti Appy accumulati in buoni spesa da utilizzare in tutti i punti vendita o sulla spesa online della Cooperativa.

Il successo di Be Appy è testimoniato non solo dai riconoscimenti ottenuti, ma anche dai migliaia di download dell’App Coop Centro Italia che confermano il grande apprezzamento da parte dei Soci Coop.

Un’iniziativa unica nel panorama della grande distribuzione, che si inserisce con assoluta coerenza nell’impegno storico di Coop Centro Italia a favore dell’ambiente e della sostenibilità, con un approccio continuamente rinnovato e all’avanguardia che vede nell’omnicanalità e nel digitale un modo per realizzare nuove opportunità per i Soci e per costruire con loro nuove forme di relazione, sempre all’insegna dei valori Coop.