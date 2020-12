Il cardinale Bassetti esce dal Gemelli e fa ritorno a Perugia

PERUGIA – “È imminente il ritorno a casa del nostro Pastore Gualtiero, dopo più di un mese di ricovero in ospedale a seguito del contagio da Coronavirus”. Ad annunciarlo è il vescovo ausiliare della Diocesi di Perugia-Città della Pieve, monsignor. Marco Salvi. “Ringraziamo il Signore e i sanitari che si sono presi cura del nostro cardinale. Gli auguriamo con tutto il nostro affetto – prosegue mons. Salvi – di poter presto ritornare in mezzo al nostro gregge. È quello che lui stesso desidera da giorni, pur nella consapevolezza di dover ancora recuperare tutte le forze. Il cardinale trascorrerà un periodo di riposo, ma non gli mancherà l’occasione di fare sentire la sua vicinanza, con preghiere e messaggi, a quanti sono stati in apprensione per la sua salute, soprattutto alle persone che stanno vivendo la dura prova della malattia. Siamo certi che la sua testimonianza sarà di conforto e incoraggiamento a tanti ammalati”. Il cardinale ha lasciato giovedì pomeriggio il Gemelli di Roma, dove si trovava per la degenza, ed ora trascorrerà alcuni giorni di riposo e riabilitazione in casa. La foto delle dimissioni dall’ospedale del cardinale è stata pubblicata dal suo stretto collaboratore Amilcare Conti, nella propria pagina Facebook.