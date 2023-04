Il Cantamaggio si rinnova: “Aperti ai giovani, per rafforzare la tradizione” (VIDEO)

TERNI – Tutto pronto per l’edizione 127 del Cantamaggio che quest’anno parte con due novità. La prima è una lotteria che accompagnerà la manifestazione, con biglietti che consentiranno anche al pubblico di votare il carro preferito e la seconda è un concorso fra giovani dj. La conferenza stampa invece è stata preceduta da un momento di intrattenimento musicale con la celebre “Giranno pe’Terni” eseguita all’organetto da Matteo Ciavattini, maggiaiolo di Arrone. Il comune della Valnerina parteciperà alla sfilata come da tradizione, ma ci sarà anche Montecastrilli e dunque saranno due i comuni del comprensorio in gara. Presenti alla conferenza stampa il sindaco Leonardo Latini, quello di Arrone Fabio Di Gioia e il presidente dell’Ente Cantamaggio Maurizio Castellani insieme a due assessori.

La manifestazione

Saranno sette in tutto i carri allegorici del Cantamaggio che sfileranno il 30 aprile per le vie del centro di Terni. Sei saranno quelli in concorso e uno fuori concorso. I colossi in concorso sono: Gli innamorati del Cantamaggio di Casali e Cesi che propongono il carro dal titolo “… e sarà ancora primavera”, ideato da Sandrina Bianconi e Roberto Farinelli; la compagnia teatrale le Maceole di Montecastrilli ha dato vita a “Matrimonio di primavera e l’utopia si avvera”, ideato da Piero Carsili; il gruppo maggiaiolo Polymer-Pallotta-Sabbione presenta “Momentu d’amore”, ideato da Martina Casarin; il gruppo maggiaiolo San Giovanni ha realizzato il carro “Il risveglio (Lo risvejo)”, ideato da Romina Longo con tutto il gruppo maggiaiolo San Giovanni; e poi ancora il gruppo giovani maggiaioli arronesi propongono “Armonie de maggiu”, ideato da Daniele Aiani; a chiudere il gruppo maggiaiolo Riacciu con “Cantamaggio da sempre e per sempre”, ideato da Alfonso Lauro. Fuori concorso c’è il carro delle penne in cui il gruppo del Riacciu chiuderà la sfilata servendo penne calde a tutti.

Gli eventi in programma

Questi sono i protagonisti della sfilata, ma dal 26 aprile fino al 7 maggio si susseguiranno una serie di appuntamenti. Si inizierà mercoledì 26 aprile al teatro Secci alle 21.30 con il concorso di canzoni maggiaiole Giuseppe Capiato ad ingresso libero. Il 30 aprile dalle 21 si terrà la sfilata dei carri che percorreranno via Mazzini, corso Tacito, piazza della Repubblica e piazza Europa. I carri al termine della sfilata rimarranno in esposizione presso il parcheggio piazza Ridolfi fino al 2 maggio. Il primo maggio in piazza Europa alle 21 si terrà la premiazione dei Carri di Maggio con l’intrattenimento musicale. Dalle 21.45, sempre in piazza Europa, l’appuntamento è con lo spettacolo musicale folk con “Le ninfe della Tamorra”. Giovedì 4 maggio la Bct (biblioteca comunale Terni) alle 21 ospiterà il concorso di poesie in dialetto “Alighiero Maurizi”. Venerdì 5 maggio alle 17 in piazza Europa ci sarà l’apertura dello stand animazione creativa, laboratorio di cartapesta dedicato a grandi e piccini. Seguirà alle 21 in piazza Europa “Cantamaggio giovani best dj”, sfida finale. I quattro migliori giovani talenti della regione Umbria si sfideranno per la vittoria finale del contest di AM Terni Television. Durante la serata si alterneranno vari ospiti. E poi ancora dj set con Aldo D’Alessandro, Luca Montagnoli (Liukk), Nicoló Bussotti. Sabato 6 maggio dalle 15.30 sarà la volta della sfilata, per le vie del centro, dei mini carri realizzati dalle scuole dell’infanzia ed elementari di Terni. Percorreranno largo Villa Glori, corso Tacito, piazza della Repubblica e piazza Europa. Ci sarà anche la partecipazione di Stefano de Majo che si esibirà con uno spettacolo dedicato ai più piccoli. Dalle 17 alle 20 e dalle 21 alle 23 in piazza Europa si terrà il laboratorio di cartapesta dedicato a grandi e piccini. E poi ancora alle 20.45 in piazza Europa si terrà la proclamazione del vincitore del premio speciale “Vota lu Carru”. Come si partecipa? Dal 30 aprile al 5 maggio sarà possibile votare il proprio carro preferito con il tagliando allegato al biglietto della lotteria del Cantamaggio 2023. I tagliandini con i voti potranno essere messi negli appositi contenitori che saranno in piazza Europa dal 30 aprile al 5 maggio e nelle rivendite dei biglietti in città. La serata del 6 maggio si concluderà in piazza Europa dalle 21 con uno spettacolo con un gruppo nazionale. Domenica 7 maggio, per il gran finale, in piazza Europa dalle 17 alle 20 ci sarà ancora il laboratorio creativo per grandi e piccoli.

Oltre alla lotteria del Cantamaggio quest’anno ci sarà anche la cioccolateria ternana Calvani che ha voluto omaggiare l’ente con una scatola personalizzata per la manifestazione. Sul coperchio della scatola c’è la poesia vincitrice dello scorso anno. Un omaggio alla tradizione e alla storia del Cantamaggio ternano. Da sottolineare che le canzoni del Cantamaggio si potranno ascoltare sul canale youtube grazie a Roberto Crobu

La videointervista

Di seguito la videointervista al presidente dell’Ente Cantamaggio Maurizio Castellani