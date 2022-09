Il campionato del Gubbio parte col sorriso: successo sul Montevarchi

GUBBIO – Parte bene il Gubbio di Piero Braglia che nella prima giornata di campionato supera 2-0 l’Aquila Montevarchi.

I toscani hanno l’occasione di passare avanti subito uando un retropassaggio errato degli eugubini costringe al salvataggio il portiere Di Gennaro sulla linea di porta che con il piede sinistro ci arriva. La risposta di Spina (palla alta), è la prima occasione col Gubbio che poi si vede al 35′ quando Arena scatta sulla fascia destra sul filo del fuorigioco e rimette in area una palla filtrante per l’accorrente Spina che si porta la palla sul sinistro e calcia radente in porta: palla sul palo e da lì fuori.

Il vantaggio del Gubbio è al minuto 11 della ripresa: sulla destra Corsinelli ruba palla e serve sulla trequarti Arena che lancia in un corridoio Bulevardi, destro preciso e palla fra portiere e palo. Il Montevarchi ci prova con Jallow, trovando Di Gennaio pronto e poi con Boiga dai 20 metri che costringe l’ex Ternana al tuffo per mandare la palla sul palo. Nel recupero il 2-0: lancio lungo di Morelli per Artistico che scatta sul filo del fuorigioco, salta il portiere in uscita e di destro deposita la palla in rete a porta sguarnita

Il tabellino

GUBBIO (4-2-3-1): Di Gennaro; Corsinelli (48′ st Semeraro), Signorini, Redolfi, Bonini; Rosaia (38′ st Francofonte), Toscano; Arena (38′ st Di Stefano), Spina (36′ st Morelli), Bulevardi; Vazquez (1′ st Artistico). A disp.: Meneghetti, Tazzer, Vitale. All.: Braglia.

MONTEVARCHI (3-5-2): Mazzini; Bertola (36′ st Firminò), Tozzuolo, Gennari (20′ st Boiga); Lischi (20 ‘st Nador), Martinelli, Amatucci, Pietra (20′ st Saporiti), Cerasani (37′ pt Boccadamo); Italeng, Jallow. A disp.: Rossi, Kernezo, Manè, Marcucci, Giordani. All.: Malotti.

ARBITRO: Gangi di Enna (assistenti: Marchese- Giudice IV Ufficiale Petrella).

MARCATORI:: 11′ st Bulevardi (G), 46′ st Artistico (G).

NOTE: Espulso: 51′ st Amatucci (M) per somma di ammonizioni per scorrettezze. Ammoniti: Rosaia (G), l’allenatore Braglia (G), Artistico (G), Arena (G). Angoli: 4-4. Recupero: 3′ pt; 6’ st. Spettatori: 1126