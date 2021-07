Il calendario della serie B: Perugia via a Lignano col Pordenone, Ternana col Brescia. Derby d’andata ‘natalizio’ al Curi

Sorteggiato in piazza a Ferrara il calendario della prossima serie B che vedrà impegnate Perugia e Ternana. Avvio durissimo sia per i biancorossi che per i rossoverdi, che del resto sono entrambi neopromossi.

Si parte con una X, in attesa di conoscere l’esito (il 27 Luglio) del ricorso del Chievo contro la cancellazione dal campionato di serie B e l’eventuale riammissione del Cosenza retrocesso dopo la sconfitta ai playoff.

LE PARTENZE. Rossoverdi al via contro il Brescia di Pippo Inzaghi al Liberati, poi trasferta a Reggio Calabria, il match interno col Pisa, trasferta a Monza ed infine il Parma in casa: una cinquina terribile in avvio per la formazione di Lucarelli, che chiuderà settembre al Liberati contro la Spal. Per il Perugia avvio a Lignano Sabbiadoro col Pordenone, debutto al Curi il 28 agosto contro l’Ascoli, quindi trasferta a Frosinone, gara al Curi contro Chievo o Cosenza e quindi trasferta a Cremona e gara in casa con l’Alessandria a chiudere il mese di settembre.

Così il direttore sportivo del Perugia Marco Giannitti: “Anche quest’anno sarà una competizione lunga e agguerrita con tante squadre blasonate e altrettante piccole realtà con grande voglia di fare bene. Io mi auguro che lo spettacolo in campo sia supportato dai tifosi sugli spalti che da sempre sono un elemento imprescindibile del gioco. Noi come Perugia dobbiamo subito calarci nella mentalità della B per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza”.

DERBY. Il derby si giocherà all’andata al Curi il 18 dicembre, ritorno invece il 30 aprile al Liberati: sarà la penultima giornata, con le due umbre che poi andranno a caccia di di punti rispettivamente in casa col Monza il Grifo e nella tana dei rivali storici dell’Ascoli i rossoverdi.

Paolo Tagliavento, vice presidente della Ternana, commenta così il derby: “E’un campionato con un avvio difficilissimo ed il derby sotto Natale per noi sarà ovviamente importante, ma senza tralasciare tutte le altre partite di campionato, che per una neopromossa sono tutte molto importanti”.

“Il derby sotto Natale sarà bello – ad affermarlo ai microfoni di Sky Sport è stato Mauro Lucarini, vicepresidente del Perugia – Mi auguro che ci sarà il pubblico perché sarà una bella festa. Quest’anno puntiamo a fare bene”.