Perugia, il bomber Suarez supera esame d’italiano tra selfie e saluti

PERUGIA – Luis Suarez ha superato giovedì l’esame di italiano all’Università per Stranieri di Perugia. L’esame si è svolto in forma scritta e orale. Tutto si è svolto piuttosto rapidamente. Il bomber del Barcellona è atterrato alle 15 in punto all’aeroporto San Francesco un aereo privato. L’uruguagio era atteso fuori dallo scalo da un gruppo di tifosi juventini che volevano salutare e incitarlo a scegliere il club bianconero come nuova ‘casa’. Altre decine di persone, alcune delle quali fin dal mattino, lo hanno salutato fuori dalla palazzina Valitutti, dove c’è il Centro di valutazione linguistica dell’ateneo perugino.