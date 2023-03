Il Benevento rimonta due volte al Liberati, la Ternana ci resta di legno

TERNI – Finisce 2-2 al Liberati fra Ternana e Benevento. Rabbia rossoverde per un secondo tempo caratterizzato da tre legni (due pali e una traversa) che avrebbero potuto cambiare il verso del match.

Le scelte

Per Lucarelli la coperta è corta: stessa formazione di martedi contro il Palermo, col solo rientro in panchina di Agazzi e del giovane Onesti. Nel Benevento solo panchina per Farias e l’ex Koutsoupias. Assente Pettinari, gioca invece La Gumina.

Primo tempo

Ternana avanti alla prima azione al minuto 7: punizione di Palumbo dal limite e stacco imperiale di Mantovani che lascia di stucco Paleari. I rossoverdi tuttavia non riescono a capitalizzare il vantaggio ed anzi al 20′ si fanno sorprendere: tiro dal limite di Acampora, che dopo aver scambiato con un compagno lascia partire un rasoterra angolato che non lascia scampo a Iannarilli. Colpevole la difesa rossoverde, che ha lasciato troppo spazio e non ha chiuso in tempo. Poco dopo in una mischia davanti a Paleari la palla si schianta sul palo e poi viene spazzata via. Probabilmente c’era un tocco di mano di Karic non visto, le immagini del replay non chiariscono.

Dai e dai, il gol arriva, al minuto 32: sulla punizione di Palumbo che spiove in area, la difesa sannita si addormenta improvvisamente e Coulibaly ha tutto il tempo di saltare e battere a rete, mettendola sull’angolo lontano. Potrebbe essere il gol che lancia le Fere e invece no. Falletti salta un uomo (40′), ma invece di tirare serve Palumbo che spreca. Poi Improta impegna Iannarilli alla parata: è il preludio al clamoroso pari sannita, che arriva in pieno recupero, con uno stacco in area preciso di Tello che manda fuori causa Iannarilli.

Secondo tempo

La ripresa si apre ancora col Benevento pericoloso: Acampora, vera bestia nera delle Fere, arriva di nuovo davanti a Iannarilli, ma il tiro è centrale. La Ternana è però schiacciata nella propria metà campo e fatica anche a costruire, mostrando i limiti di una squadra cui pesa l’assenza di un centravanti. Al 13′ azione sulla destra, palla in mezzo e Karic fallisce un rigore in movimento. Rossoverdi sfortunati al 21′: una serie di rimpalli favoriscono Coulibaly che va al tiro, la palla torna indietro a Martella che centra il palo.

Alla mezzora occasionissima per la Ternana da calcio d’angolo, con la difesa sannita che si incarta di nuovo e Letizia che centra il palo della propria porta nel tentativo di spazzare. Il Benevento potrebbe addirittura portarsi avanti al minuto 37 ma sulla giocata di Simy, neo entrato, c’è il fuorigioco di Tello e quindi Dionisi annulla. Al 45′ da corner, Diakitè ci arriva di testa ma centra la traversa: è il simbolo, davvero, della Ternana di quest’anno.

Il tabellino

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakite, Sørensen, Mantovani; Cassata (17’st Martella), Di Tacchio (22’st Proietti), Coulibaly (39’st Paghera), Corrado (17’st Bogdan); Palumbo; Partipilo, Falletti (22’st Capanni). A disp.: Krapikas, Vitali, Koffi, Mazzarani, Agazzi, Onesti, Ferrara All.: Lucarelli.

BENEVENTO (4-3-2-1): Paleari; Letizia, Leverbe, Tosca, Foulon; Karic, Viviani (17’st Schiattarella), Acampora; Improta, Tello; La Gumina (31’st Simy). A disp: Manfredini, Lucatelli, Capellini, Pastina, Jureskin, Kubica, Agnello, Koutsoupias, Carfora, Farias All: Stellone.

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila (assistenti: Rocca-Longo IV Ufficiale: Baratta)

VAR: Di Paolo di Avezzano AVAR: Muto

MARCATORI: 7’pt Mantovani (T), 20’pt Acampora (B), 32’pt Coulibaly (T), 46’pt Tello (B)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 5556. Ammoniti: Karic (B), Cassata (T), Acampora (B), Martella (T), Foulon (B), Diakitè (T). Calci d’angolo: 5-4 Recupero: 4’pt 4’st.