Iemmello-Buonaiuto, l’Oddo-bis riporta sorriso e speranze: il Grifo espugna Chiavari

VIRTUS ENTELLA-PERUGIA 0-2

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini, Sala, Chiosa, De Luca G. (77′ Mancosu), Rodriguez (84′ De Luca M.), De Col, Paolucci, Toscano (58′ Chajia), Dezi (84′ Crmi), Poli, Mazzitelli (84′ Settembrini). A disp.: Borra, Crialese, Currarino, Morra, Adorjan., Coppolaro, Andreis. All. Boscaglia

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario, Carraro, Mazzochi, Iemmello (78′ Falcinelli), Dragomir (65′ Sgarbi), Buonaiuto (50′ Nicolussi Caviglia), Falzerano, Falasco, Capone (78′ Rosi), Gyomber, Angella. A disp.: Fulignati, Albertoni, Nzita, Konate, Kouan, Righetti, Rajkovic, Melchiorri. All. Oddo

ARBITRO: Riccardo Ros della sezione di Pordenone (Muto – Pagliardini)

RETI: 34′ Iemmello, 43′ Buonaiuto

NOTE: Ammoniti Toscano, Iemmello, Gyomber, Rodriguez

CHIAVARI – Finalmente il Perugia torna a festeggiare. Dopo il lungo digiuno che ha portato all’esonero di Serse Cosmi, il Grifo con il ritorno di Oddo festeggia la conquista di tre punti fondamentali in chiave salvezza contro l’Entella. Una gara in cui i grifoni hanno dovuto fare i conti con i padroni di casa in varie occasioni ma alla fine, fortunatamente, il successo tanto atteso è arrivato. Ancora altri due sforzi e si potrà tirare un sospiro di sollievo. Primo tempo Inizio di gara in mano ai liguri. All’8′ i padroni di casa vanno vicini alla rete del vantaggio con Rodriguez di testa. Al 16′ è Tisciano a provarci mandando però la sfera troppi in alto. Al 18′ il Grifo esce del letargo. Mazzocchi crossa da destra, Buonaiuto incorna e fa schiantare il pallone contro il palo. Al 28′ un palese tocco di mano di Poli in area non viene sanzionato dal direttore di gara con un penalty. È il 35′ quando il Perugia rompe gli indugi. Mazzocchi fa partire un traversone, Iemmello va al tiro e non sbaglia: finalmente è 0-1. I biancorossi sono più che carichi e al 43′ giunge il raddoppio: Su lancio lungo Buonaiuto è chirurgico e batte Contini. Si gioca fino al 47′, poi si va negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo Si torna sul terreno di gioco e l’Entella va vicina ad accorciare le distanze con una traversa di De Luca. Poco dopo Buonaiuto infortunatosi dopo il gol è costretto a passare mano a Nicolussi-Caviglia. Al 19′ viene annullata una rete ai biancazzurri. Al 25′ un colpo di testa di Mazzitelli sibila alto sopra la porta avversaria. I grifoni tengono agli attacchi dei liguri e mantengono inalterato il risultato. Al 43′ Vicario compie una bella parata su un lancio lungo. Un giro di lancette più tardi Falcinelli tenta il tris ma spara troppo in alto. Al 50′ arriva la conclusione del match e il Prtugia può finalmente gioire.