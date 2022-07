I ternani Angelosanti e Morettini fra gli autori dei brani dello Zecchino d’oro 2022

Luca Angelosanti e Francesco Morettini, autori ternani di alcune delle principali hit del pop italiano, sono fra gli autori delle 14 canzoni selezionate dalla commissione artistica per il prossimo Zecchino d’Oro, il festival della canzone per bambini organizzato da Rai e Antoniano di Bologna che andrà in scena a dicembre.

La canzone si intitola “La zanzara” e sarà cantata da Olga Gorgone, 6 anni di Paola (Cosenza), Francesco Berretti, 5 anni, di Genova, e Diana Giorcelli, 6 anni, di Monza.

Quante hit made in Terni

Angelosanti e Morettini sono un duo autoriale consolidato. Il secondo è stato anche direttore d’orchestra a Sanremo nel 1996 quando i due erano fra gli autori di “Liberami” dei Jalisse. Ma hanno composto, da soli o insieme diverse hit per artisti italiani fra i quali Alessandra Amoroso, Emma, Mietta, Carlotta, Il Divo, Placido Domingo, Gianni Morandi

Tanti big fra gli autori dello Zecchino 2022

A prestare la loro arte per scrivere le canzoni che i 17 interpreti porteranno sul palco di Rai1 – accanto agli autori storici di Zecchino ed esperti di canzoni per bambini – ci saranno anche altri big della musica italiana: Checco Zalone, Franco Fasano, Enrico Ruggeri, Deborah Iurato, Virginio (con Daniele Coro, altro autore di hit pop italiane), Cesareo di Elio e le storie tese, Margherita Vicario ed Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via di Gioia.