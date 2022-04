I talenti del tennistavolo giovanile a Terni per i campionati italiani

TERNI – I Campionati Italiani Giovanili, maschili e femminili, dal 31 marzo al 3 aprile hanno assegnato i titoli a squadre. I migliori talenti pongistici torneranno al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni da sabato 23 aprile a domenica 1° maggio, per contendersi i podi individuali dei settori Under 13, Under 15 e Under 19. Le categorie Under 11, Under 17 e Under 21 saranno invece in gara alla Fiera di Rimini da sabato 18 a lunedì 20 giugno.

La manifestazione sarà organizzata dalla Federazione Italiana Tennistavolo, con il patrocinio del Comune di Terni e il sostegno delle Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.

I talenti che saranno in gara

Nei singolari scenderanno in campo 87 pongisti Under 13, 83 Under 15 e 53 Under 19 (totale 223) e 36 atlete Under 13, 34 Under 15 e 18 Under 19 (totale 88). Si svolgeranno anche i doppi maschili, femminili e misti, che torneranno a tre anni di distanza dall’ultima volta, e i Criterium di qualificazione.

Nell’Under 13 le prime teste di serie maschili saranno Danilo Faso (Top Spin Messina), Erik Paulina e Francesco Trevisan (Sportni Krozek Kras), Nicholas Famà (Tennistavolo Silver Lining) e Giulio Campagna (CIATT Prato) e femminili Alice Galli (Tennistavolo Vallecamonica), Azzurra Marinelli (Tennistavolo Castel Goffredo), Marina Misceo (Circolo Tennistavolo Molfetta), Gioia Maria Picu (Alfieri di Romagna TT Edera) e Laura Alba Pinna (Tennistavolo Sassari).

Nell’Under 15 i maggiori favoriti saranno Giuseppe Calarco (Polisportiva P.G. Frassati), Andrea Garello e Giacomo Izzo (A4 Verzuolo), Jacopo Cipriano (Polisportiva Bissuola Mestre) e Davide Simon (Cral Comune di Roma) e Sofia Minurri (Circolo Tennistavolo Molfetta), Giulia Varveri (Tennistavolo Eureka), Giorgia Filippi (Polisportiva Colognola ai Colli), Cecilia Cicuttini (Tennistavolo Castel Goffredo) e Alessandra Benassi (Tennistavolo San Polo).

Nell’Under 19 occupano i primi posti del seeding Andrea Puppo (Tennistavolo Reggio Emilia), Tommaso Giovannetti (Marcozzi Cagliari), Antonio Giordano (Tennistavolo Torino), Leonardo Bassi (Tennistavolo Castel Goffredo) e Shasa Pellizzon (Unione Sportiva Sarmeola) e Celeste Leogrande (Tennistavolo Ennio Cristofaro), Aurora Cicuttini (Tennistavolo Castel Goffredo), Evelyn Vivarelli (Eppan Tischtennis Raiffeisen), Elena Thai Kim Lan (Tennistavolo Castel Goffredo) ed Erika Stanglini (Regaldi Novara).

Palatennistavolo sede ideale

“Il Pala De Santis – spiega il presidente federale Renato Di Napoli – è la sede del nostro Centro Tecnico e dunque il luogo nel quale gli atleti delle Nazionali si allenano costantemente. È anche però sempre più casa del tennistavolo italiano e punto di riferimento di l’attività che coinvolgono le società e i Comitati Regionali. Siamo sempre felici di organizzare le manifestazioni tricolori in questo luogo così simbolico per noi e così funzionale alle esigenze agonistiche. Abbiamo intenzione di potenziare la struttura, per farla diventare un polo di valenza mondiale, che ospiti periodi di preparazione di Nazionali straniere, stage di formazione tenuti da tecnici di rilevanza internazionale e altre occasioni di scambi di esperienze ai massimi livelli. Progetti del genere non potranno che rafforzare l’intesa esistente fra la FITeT e la città di Terni, alla cui amministrazione ci lega un rapporto consolidato, destinato a trovare nuove opportunità di collaborazione”

Il programma

Sabato 23 aprile dalle 8,30 si disputerà il Criterium di qualificazione maschile Under 19, sabato 24 andranno in scena dalle 8,30 il doppio misto, dalle 13 il maschile e dalle 14 il femminile Under 19 e lunedì 25 dalle 9 i singolari Under 19 dei Campionati Italiani. Da martedì 26 (Criterium maschile) a giovedì 28 lo schema sarà lo stesso per gli/le Under 15 e da venerdì 29 (Criterium Maschile e femminile) a domenica 1° maggio per gli/le Under 13.

La rassegna sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT.