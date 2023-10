I candidati del centrodestra

Non cambiare gli uscenti e puntare sul sicuro a Perugia. In sintesi questa la linea per le elezioni amministrative del prossimo anno uscita dal summit dei coordinatori regionali del centrodestra. E cosi si avrà Scoccia o Squarta a Perugia, a Foligno e Marsciano si ripunta suscenti Stefano Zuccarini e Francesca Mele e ugualmente a Orvieto con il bis di Roberta Tardani. A Bastia Umbra si deve decidere e Magione vedrà in corsa Rondini. Sulla ricandidatura della presidente Tesei silenzio. Ma le quotazioni per il bis sono in netto rialzo.