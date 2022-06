I big della danza a Gubbio per l’International Summer Dance School

GUBBIO – Sarà la città di Gubbio ad ospitare dal 4 al 9 luglio l’International summer dance day school. Dopo 2 anni di stop a causa della pandemia gli organizzatori hanno deciso di organizzare questa vacanza studio per offrire l’opportunità agli allievi di godersi la danza in un contesto di rinascita e ripresa per le stesse scuole di danza che hanno subito una flessioni di iscrizioni del 20 per cento. Alle scuole l’organizzazione dell’International summer dance day school riconoscerà ad ogni 10 iscritti una borsa di studio al 100 per cento. La settimana di studio si concluderà con le lezioni di sabato di stretching energetico ed riequilibrio postulare a cura della dottoressa Debora Tedesco. A dare lezioni sarà un cast di docenti molto noti nel mondo della danza. Il direttore artistico del concorso TerniIndanza sarà Emanuele Burrafato e quello artistico del contest Hip Hop international dance day, Taje Dhier.

Grandi nomi presenti

Si inizia da Emanuele Burrafatto, danzatore, coreografo, scrittore, storico di danza. Al suo attivo ha varie partecipazioni, tra cui nel corpo di ballo del teatro San Carlo di Napoli, diretto da Elisabetta Terabust (2002-2007), nel corpo di ballo dell’Arena di Verona, diretto da Maria Grazia Garofoli (1999-2013), e nel corpo di ballo del teatro Giuseppe Verdi di Trieste, diretto da Giuseppe Della Monica (1999-2011), dove ha interpretato ruoli solistici sia nel repertorio classico che contemporaneo. Nel corso della sua carriera, oltre ai coreografi citati, ha danzato in lavori di George Balanchine, Maurice Bejart, Roland Petit, Kenneth MacMillan, Derek Deane, Vladimir Vassiliev, Ricardo Nunez, Gheorghe Iancu, Amedeo Amodio, Stefano Giannetti, Karole Armitage, Yuri Vamos, Susanna Egri, Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, Aline Nari, Laurance Fanon, Michele Merola, Renato Zanella, Luciano Cannito, Gino Landi, al fianco di artisti quali Roberto Bolle, Luciana Savignano, Svetlana Zakarova, Franco Zeffirelli, Pier Luigi Pizzi, Hugo de Ana.

Altro nome noto del corpo docenti è Vladimir Derevianko che si è formato come danzatore presso la scuola del Bolshoi di Mosca. Nel 1977 entra a far parte della compagnia del teatro Bolshoi dove grazie alle sue straordinarie qualità, ben presto, diviene primo ballerino. Cattura l’attenzione della critica mondiale nel 1978 quando vince al concorso di Varna la medaglia d’oro ed il Grand Prix, premio speciale, quest’ultimo, che solo pochi danzatori al mondo hanno ricevuto. Nel 1983 si trasferisce in Europa; da quel momento viene invitato a danzare come étoile nelle più grandi compagnie del mondo. Particolarmente significativa la lunga e prestigiosa partnership con Noëlla Pontois. Ha danzato inoltre con alcune delle più grandi étoile internazionali: Carla Fracci, Elisabeth Maurin, Elisabetta Terabust, Luciana Savignano, Alessandra Ferri, Eva Evdokimova, Evelyne Hart, Viviana Durante, Monique Loudieres, Carole Arbo, Margaret Illmann.

Non poteva mancare tra i docenti Dino Verga, coreografo, maestro internazionale, direttore della compagnia “Aton – Dino Verga danza”. Ha al suo attivo oltre un centinaio di coreografie realizzate per la propria compagnia Aton che ha effettuato negli anni numerose tournée in Italia e all’estero. Le sue creazioni compaiono nel repertorio di varie compagnie e nei cartelloni di festivals nazionali ed internazionali, fra cui: Salon de la Danse di Parigi, Teatro Argentina di Roma, Malta Internatíonal Arts Festival , Lindsay Kemp Dance Company, Festival Internazionale di Cartagine (Tunisi), Bejing Dance Academy (Pechino), Festival ProART di Praga. Le lezioni di Dino Verga saranno accompagnate da un musicista con la musica dal vivo.

Tra i docenti anche il nome di Enzo Taurisano che si è formato come danzatore all’accademia napoletana di danza Lyceum diretta da Mara Fusco.Ha iniziato la sua carriera di danzatore presso il Salzburg Ballet (Austria) diretto da Peter Brauer. Rientrato in Italia ha danzato all’ Aterballetto di Reggio Emilia e successivamente in alcuni dei maggiori enti lirici italiani, Arena di Verona, Regio di Torino, Massimo Bellini di Catania, San Carlo di Napoli, comunale di Firenze (Maggio Danza), teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste.

A completare la rosa di docenti ci sarà anche Taje Dhier, ballerino professionista che ha fatto parte di tantissimi trasmissione televisivi tra cui (Sanremo/Miss Italia /Ciao Darwin /Domenica In…). Parte attiva della scena hiphop e House dance internazionale. E’ stato anche vincitore delle più prestigiose competizione tra cui, House dance UK (Londra), Au delá des préjugés (Switzerland), Give it up (Italia), Back to The style (Italia)

“Saranno 6 giorni ricchi di emozioni – spiega la project management, Ketty Kostadinova – di professionalità grazie alla partecipazione di importanti docenti. L’obiettivo sarà quello promuovere la danza anche come benessere per il corpo e la mente”.