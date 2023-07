TERNI – La segnalazione, partita da alcuni cittadini, era relativa alla possibile presenza di uno spacciatore che stazionava in un bar in pieno centro. Così i carabinieri hanno arrestato il presunto spacciatore: un 30enne di nazionalità albanese, sorpreso a cedere droga ad un cliente. Secondo quanto accertato dai militari, lo stupefacente veniva nascosto del soggetto all’interno del bagno del bar in questione, in particolare sotto il lavandino: un sistema che gli consentiva di muoversi più liberamente in città, non dovendo portare con sé tutta la droga ma solo quella ‘ordinata’ dai clienti.