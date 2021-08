Harakiri Perugia, l’Ascoli fa ribaltone ed espugna il Curi. Ceduti Vano e Di Noia

PERUGIA(3-5-2): Chichizola; Rosi, Angella, Dell’Orco; Falzerano (40’st Manneh), Vanbaleghem (34’st Sounas), Burrai, Santoro (18′ st Gyabuaa), Lisi (34’st Ferrarini; Murano (18’st Bianchimano), Carretta. A disp: Fulignati, Angori, Moro, Righetti, Sgarbi.All: Alvini 6

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto (42’st Salvi), Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Collocolo, Buchel (25’st Caligara), Saric (25’st Eramo); Fabbrini (32’st Castorani), Dionisi (42’st De Paoli), Bidaoui. A disp.:Tavcar, Bolletta, Spendlhofer, Quaranta, Guarna, Lico, Franzolini. All: Sottil 6.5

ARBITRO: Valeri di Roma 2 (assistenti: Pagnotta-Gualtieri IV Ufficiale Feliciani)

VAR: Sozza (Assistente Var: Tolfo)

MARCATORI: 4′ pt e 10’st Saric (A); 22′ pt Carretta (P), 5′ st Rosi (P), 15′ st rig Dionisi (A)

NOTE: serata fresca, terreno in buone condizioni. Spettatori 3400 dei quali 500 da Ascoli. Ammoniti: Burrai (P), Buchel (A), Dionis (A), Botteghin (A), Lisi (P), Dell’Orco (P), Eramo (A). Recupero 1’pt 5’st.

PERUGIA – Prima sconfitta per il Grifo, che dopo il buon esordio a Lignano, si fa rimontare dall’Ascoli al Curi e cede 3-2.

Le scelte. Assente Curado per infortunio, De Luca non ancora aggregato alla squadra e Sgarbi a disposizione solo per la panchina, Alvini sceglie lo stesso undici vittorioso coi friulani, col solo Vanbaleghem per lo squalificato Kouan. L’Ascoli cambia il solo Eramo con Collocolo

Primo tempo. Il match parte subito in salita. Burrai perde palla a centrocampo, Saric la recupera e lancia il contropiede, scambio con Collocolo e conclusione vincente dell’italo-bosniaco. L’Ascoli va vicino al bis con Avlonitis, poi Falzerano impegna due volte la difesa marchigiana, sino al pari di Carretta del minuto 16: Murano si mette in proprio al limite dell’area e vince prima un contrasto contro Buchel poi supera Botteghin, Baschirotto e lascia partire la conclusione. Leali in tuffo para ma non blocca. Sulla ribattuta è bravissimo l’ex Cremonese a farsi trovare pronto.

Al 27′ Dell’Orco guadagna il fondo da sinistra e Carretta non riesce a deviare una palla invitantissima in piena area ascolana. I biancoeneri rispondono con Collocolo: Chichizola in volo plastico neutralizza. Poi contropiede del Grifo: Carretta corre a campo aperto, serve con un passaggio all’indietro Murano in area che scarica la botta. La conclusione termina alta. Il break dell’Ascoli, sprecato da Dionisi manda tutti a riposo.

Secondo tempo. Grifo avanti al 5′: Falzerano allarga per Rosi che lascia partire un diagonale imprendibile per Leali. A questo punto il Grifo dovrebbe provare ad allungare e capitalizzare il match ed invece come col Genoa si fa clamorosamente rimontare in 10′.

Al 10′ segna ancora Saric con una botta sotto all’incrocio assolutamente imparabile per Chichizola. Al quarto d’ora il rigore che porta avanti i bianconeri: Falzerano tocca da dietro Saric che cade in area. L’arbitro si consulta col Var e assegna rigore, Dionisi trasforma. L’attaccante si conferma la bestia nera del Grifoc, con sei reti in otto confronti. Il Perugia cerca la reazione ma non riesce a creare veri pericoli e anzi l’Ascoli sfiora il tris al 28′ con Chichizola compie un grande intervento su Buchel. Vince la squadra di Sottil, il Grifo si lecca le ferite.

Mercato. Il Perugia ha anche concluso, prima del match, tre operazioni di mercato. Vano Passa alla Pistoiese, Di Noia alla Fidelis Andria, entrambi in prestito. Tesserato invece il giovane Kevin Mabille, francese, appena maggiorenne, che quest’estate ha svolto il ritiro coi biancorossi.