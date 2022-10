Harakiri Perugia, contro il Pisa sprofonda al Curi

PERUGIA – Niente da fare per il Grifo che colleziona un altro ko. Non sono bastati l’esonero di mister Castori e l’arrivo di mister Baldini per dare una scossa ai biancorossi che sono capitolati questa volta in casa contro il Pisa. Inappellabile il risultato finale: un 1-3 per i pisani che non lascia la possibilità di alcun commento positivo per i grifoni.

Primo tempo

Avvio subito amaro per il Perugia: al 5′ i toscani mettono la quarta e vanno in rete. Nagy crossa, Gilozzi incorna e si fa beffe di tutti siglando lo 0-1. Al 14′ un tiro dalla bandierina di Dell’Orco si chiude con un nulla di fatto. Al 29′ Bartolomei ci prova dalla distanza con un rasoterra che non ha la traiettoria giusta. Al 31′ Gilozzi fa tremare il palo a lato di Gori. Al 43′ un tiro di Tramoni non parato dall’estremo toscano. Negli istanti successivi il Pisa fa partire la manovra di attacco che viene fermata da Gori.

Secondo tempo

Nella ripresa al 49′ Bartolomei parte di sinistro e Nicolas cattura la sfera. Al 54′ Paz prepara una palla abbastanza interessante ma non trova alcun compagno a piazzare il colpo decisivo. Al 55′ Strizzolo viene abbracciato con veemenza in area ma il signor Marchetti non fischia il penalty. Al 59′ un colpo di testa di Luperini fa la barba alla traversa pisana. Al 66′ viene respinto anche un tiro di Olivieri. Al 77′ l’estremo nerazzurro blocca un tentativo di Di Serio. A pareggiare vanamente all’83’ i conti è Di Carmine: Bartolomei fa partire il traversone, Angella incorna e il bomber appoggia spedendo la palla in rete. All’88’ Giliozzi firma la doppietta. Al 91′ è Tourè a mettere la parola fine sull’incontro.

Il tabellino

PERUGIA: Chichizola; Sgarbi (35′ Rosi), Curado, Dell’Orco; Falzerano (62′ Carretta), Burrai, Segre (84′ Kouan), Santoro (62′ Beghetto), Lisi; De Luca, Matos (84′ Olivieri). A disp: Zaccagno; Angella, Zanandrea, Ferrarini, Ghion, Gybuaa, Murgia. All. Alvini.

PISA: Nicolas (71′ Livieri); Hermannsson (79′ De Vitis), Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Marin, Nagy, Tourè (79′ Masucci); Birindelli; Sibilli (69′ Torregrossa), Puscas (69′ Cohen). A disposizione: Berra, Siega, Mastinu, Gucher, Di Quinzio, Benali, Marsura. All. D’Angelo.

ARBITRO: Matteo Marchetti di Ostia Lido (assistenti: Di Giacinto-Cavallina IV ufficiale: Di Francesco)

VAR: Giua di Olbia AVAR: Paganessi di Bergamo.

RETI: 4′ pt e 42′ st (rig.) Gliozzi, 38′ st Di Carmine, 46′ st Touré

NOTE: giornata soleggiata. Presenti 5872 spettatori, di cui 1125 ospiti. Ammoniti Lisi, Mastinu, Nicolas, Paz