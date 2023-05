Harakiri Gubbio: l’umbro Merkaj lo punisce e la Virtus Entella va ai playoff

GUBBIO- Finisce nella maniera più incredibile l’avventura playoff del Gubbio che dilapida due gol di vantaggio, perde 3-1 a Chiavari con l’Entella e viene eliminato.

Dopo 10′ liguri avanti 2-0. Al 4′ il primo go: Corsinelli rinvia addosso a Tomaselli, la palla schizza in area e Merkaj è il più veloce a raccogliere l’invito e a freddare Di Gennaro con il mancino facendogli passare la palla in mezzo alle gambe. Al 10′ punizione dai 25 metri: Gaston Ramirez va direttamente in porta ed indovina una parabola perfetta che s’infila sotto l’incrocio, non lasciando scampo all’estremo difensore rossoblù.

Nella ripresa gol annullato dal Var a Parodi al 7′ poi il tris: ontropiede splendido avviato da Merkaj, proseguito da Meazzi e concluso ancora dall’attaccante albanese, che dal limite supera Portanova e Nicolao, fa partire un destro potente che s’infila all’angolino e sigilla il risultato sul 3-0. Vazquez accorcia nel finale dal dischetto per un fallo di mano di Zappella.

Il tabellino

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Borra; Parodi, Manzi, Chiosa (pt 3’ Sadiki); Zappella, Corbari (st 30’ Rada), Ramirez (st 21’ Reali), Tomaselli; Paolucci; Merkaj (st 30’ Faggioli), Clemenza (st 1’ Meazzi). A disp. De Lucia, Giammarresi, Favale, Banfi, Zamparo, Siatounis. All. Volpe

GUBBIO (3-4-3): Di Gennaro; Portanova, Redolfi, Bonini (st 1’ Toscano); Corsinelli (st 16’ Dutu), Rosaia, Bontà (st 1’ Vazquez), Nicolao; Spina (st 21’ Tazzer), Bulevardi (st 16’ Arras), Di Stefano. A disp. Meneghetti, Greco, Semeraro, Vitale. All Braglia

ARBITRO: Tremolada di Monza (assistenti:Festa-Virgilio)

MARCATORI: 4’ pt Merkaj (E) 10’ pt Ramirez (E), 16’ Merkaj (E), 40’ st Vazquez (G).

NOTE: corner 5-2; ammoniti: Corbari, Manzi, Bontà, Merkaj, Redolfi, Reali,