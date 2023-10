Harakiri Gubbio ad Arezzo: si butta via e perde nel finale (1-0)

GUBBIO-Arezzo-Gubbio, la partita dell’incredibile. O meglio: come buttare via un match. I rossoblù al 39′ sono 0-0 dopo un match tiratissimo, nel quale sbagliano anche un rigore. Poi prendono due rossi in 180′ e l’Arezzo vince 1-0.

Primo tempo

Poche occasioni nel primo tempo, giocato sotto una pioggia battente. Al 5′ punizione dal limite di Spina che si stampa sulla traversa, poi Vettorel respinge una bordata di Montini.Va due volte al tiro due volte al tiro Mawuli, poi il Gubbio segna con Udoh (27′) che si libera bene alle spalle della linea amaranto e aveva messo la palla in gol su assist di Chierico.Ma quest’ultimo è in offside e l’arbitro lo vede.

Secondo tempo

Partenza della ripresa con brivido. Al 7′ palla dentro di Chierico per Udoh, con Borra che esce con i piedi al limite dell’area. Udoh va giù in area: rigore. Tira Mercadante ma Borra intuisce e para. Il Gubbio si barrica di fronte alle sortite offensive toscane, poi ecco i 3 minuti che cambiano il match. Minuto 39, rosso a Chierico, che protesta a palla lontana, l’arbitro sente e punisce. Minuto 41, secondo giallo a Portanova che va sotto la doccia. Il Gubbio in 9 crolla e l’Arezzo passa al minuto 43: Guccione controlla fuori area, poi lascia partire un tiro cross con il suo che scavalca Vettorel e sibila in rete. Beffa rossoblù.

Il tabellino

AREZZO (4-3-3): Borra; Montini, Masetti (42′ st Iori), Risaliti, Coccia; Mawuli, Bianchi (1′ st Foglia), Settembrini; Gaddini (25′ st Chiosa), Gucci (25′ st Kozak), Pattarello (37′ st Guccione). A disp: Ermini, Landucci, Lazzarini, Damiani, Zona, Castiglia, Poggesi, Crisafi. All: Indiani.

GUBBIO (3-4-2-1): Vettorel; Pirrello, Signorini, Portanova; Morelli, Chierico, Mercati, Mercadante (44′ st Frey); Spina (40′ st Rosaia), Bulevardi; Udoh (40′ st Montevago).A disposizione: Greco, Tozzuolo, Corsinelli, Dimarco, Guerrini, Di Gianni. All: Braglia.

ARBITRO: Gianquinto di Parma (assistenti: Aletta – Abbinante IV Ufficiale Ferrara)

MARCATORE: 43’st Guccione

NOTE: spettatori presenti 2.989 (932 paganti più 2.057 abbonati). Espulso 39’st Chierico (G) per proteste, 42’st Portanova (G) per doppia sanzione. Ammoniti: Risaliti (A), Coccia (A), Bianchi (A) Morelli. (G) Angoli: 5-3. Recupero tempi: 1′ e 5′. Al 7’st Borra (A) para un rigore a Mercadante.