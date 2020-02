Abbandona i rifiuti, dopo diverse volte si prende multa da 600 euro

NORCIA – Abbandona rifiuti come fosse una cosa normale ma alla fine viene individuato e multato. E’ accaduto nel Comune di Sant’Anatolia di Narco dove il sindaco, a seguito della segnalazione dei carabinieri, ha dovuto anche provvedere, ad ogni occasione sia la raccolta che il regolare smaltimento. Da vestiti, a materiale di altro genere, compresa plastica e rifiuti secchi, in più occasioni, lungo il territorio di questo Comune sono stati segnalati, individuati e recuperati, per poi essere smaltiti, i rifiuti che avevano una matrice comune.

Modalità La modalità con cui venivano disseminati. Fino a quando i carabinieri si sono messe sulle tracce dell’autore e, proprio tra i rifiuti, lungo una scarpata, individuano dei documenti cartacei che riportano l’identità del probabile autore. Saranno gli ulteriori appostamenti e le altre indagini a convincere i carabinieri che erano sulla strada giusta. Fino a raggiungerlo e metterlo alle strette di fronte a prove evidenti. Ha quindi confessato di esserne il responsabile. Per lui, è scattata una sanzione di 600 euro.