PERUGIA – Umbria meta prediletta per le star di Hollywood. A trascorrere una vacanza nella nostra splendida regione è stata l’attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow, che dal suo profilo Instagram ha postato alcune foto del suo soggiorno, con figli al seguito, nel resort di lusso di Reschio, nel comune di Lisciano Niccone, ai confini con la Toscana. “I giorni più magici in uno dei miei posti preferiti sulla terra” ha scritto la stessa Paltrow sotto le immagini, che ritraggono alcuni momento di relax tra piscina, camminate e buona tavola. Non è la prima volta per l’attrice in Umbria, e in particolare a Reschio, come ricorda anche un commento della stessa struttura ricettiva, che augura alla Paltrow un’altra estate indimenticabile.