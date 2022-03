Guerra Russia-Ucraina, sono novanta i profughi accolti fino ad oggi in Umbria

Posti a disposizione

“Le Prefetture hanno attualmente una disponibilità complessiva di 300 posti, 120 su Terni e 180 su Perugia, nei centri di accoglienza, gli stessi già utilizzati per i migranti nordafricani” ha spiegato all’Ansa il direttore della Protezione civile umbra Stefano Nodessi Proietti. “Come Regione – ha aggiunto – ci stiamo preparando a utilizzare eventualmente i due Covid hotel aperti fino al 31 marzo (quando dovrebbe terminare lo stato d’emergenza – ndr) ma abbiamo già individuato 700 posti di accoglienza che potrebbero essere attivati in caso di necessità”. Il direttore ha quindi ricordato che le ordinanza di protezione civile numero 872 e 873 danno le necessarie disposizioni e individuano nel presidente della Regione il commissario straordinario per l’emergenza.

Il versante sanitario

Altro aspetto legato ai profughi, oltre all’accoglienza, è quello sanitario. “Appena arrivati – ha detto ancora Nodessi – vengono sottoposti a tampone per il Covid poi devono fare un periodo di autocontrollo, per cinque giorni. I profughi vengono quindi presi in carico dalle Usl che provvedono alle vaccinazioni. Per il Covid ma anche per le altre malattie. Per questo è importante che il loro arrivo venga subito segnalato alle Autorità”. “Anche la Sanità regionale – ha concluso il direttore della Protezione civile – sta monitorando la situazione. Al momento è comunque tutto sotto controllo”.