Guerra in Ucraina, dalle Fondazioni due milioni di euro per aiutare i profughi: sosterranno le Ong

PERUGIA – Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia partecipa all’iniziativa decisa dal Consiglio di Acri – l’associazione che riunisce le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di risparmio italiane – che ha deliberato all’unanimità di destinare un contributo straordinario di 2 milioni di euro per il sostegno umanitario alla popolazione ucraina che sta lasciando il Paese a causa del conflitto. Le risorse, a valere sul Fondo Nazionale Iniziative Comuni – il fondo costituito dalle Fondazioni in seno ad Acri per rispondere alle emergenze –, andranno a sostenere l’attività di alcune Ong che si sono già mobilitate per l’assistenza ai profughi ucraini. Con queste organizzazioni è già in essere una proficua collaborazione attraverso il “Progetto Migranti”, promosso dalla Commissione per la Cooperazione internazionale di Acri, che da 4 anni realizza interventi per l’assistenza dei migranti in arrivo nel nostro Paese.