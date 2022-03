Guerra in Ucraina, dal patron della Ternana Bandecchi 2 milioni di euro

TERNI – Oltre 2 milioni di euro, per la precisione 2,1 a sostegno della popolazione ucraina che sta lottando per la libertà contro l’invasione russa. Questo l’annuncio di Stefano Bandecchi, patron della Ternana e della Università telematica Niccolò Cusano attraverso il quale possiede il club. Un milione di euro in beni medicine, alimentari e generi di prima necessità spediti in Ucraina. Un altro 1,1 milione è stato messo a disposizione in borse di studio, per cinque anni, per studiare o nelle sedi italiane o da remoto presso l’Ateneo. Inoltre sempre Unicusano ha messo a disposizione 40 alloggi (80 posti) per le donne e bambine in fuga dall’Ucraina, che stanno arrivando in Italia.