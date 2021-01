Gubbio, Lovisa va in prestito al Legnago Salus, in partenza anche Sdaigui

GUBBIO- Se ne va Alessandro Lovisa. Il giovane centrocampista classe 2001 passa dal Gubbio al Legnago Salus, in prestito, d’accordo con la Fiorentina proprietaria del cartellino. Per lui una prima parte di stagione con appena 4 presenze in rossoblu. Pronto a lasciare la corte di Torrente anche Zakara Sdaigui, centrocampista classe 2000 di proprietà della Roma, che potrebbe finire al Palermo