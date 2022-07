GUBBIO – Finisce 1-0 il test a porte chiuse (per lavori di ristrutturazione all’impianto di illuminazione) fra Gubbio e Fano al Barbetti. Decide una rete di Bulevardi al 16′ del primo tempo: giocata in verticale di Francofonte che premia l’inserimento in area di Bulevardi, destro al volo che trafigge il portiere ospite Olivieri. Nella ripresa Gubbio ad un passo dal raddoppio in almeno due occasioni ma Sarao in piena area si fa ipnotizzare dal secondo portiere ospite Mariani mentre Mangni, servito in area da Spina, a tu per tu con l’estremo difensore avversario colpisce in pieno la traversa