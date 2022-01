Gubbio, via al tour de force: col Grosseto per dimenticare l’Entella

GUBBIO – Tour de force per il Gubbio che domani alle 14.30 ospiterà il Grosseto e poi mercoledì recupera la sfida contro la Fermana.

Per la gara contro i maremmani Torrente sarà enza Lamanna e Aurelio per problemi di natura muscolare e sono out anche Bonini e Sainz Maza. Così il tecnico in conferenza stampa

“Il girone di ritorno è più complicato, i punti valgono molto perchè si guarda più al sodo che all’estetica. Grosseto con un allenatore di esperienza, si è rinforzato con calciatori di categoria, pertanto è una partita difficile: sanno giocare in verticale e sulle seconde palle. Ma noi vogliamo vincere. Vogliamo riscattare la brutta prestazione di Chiavari, ma lì avevano tante attenuanti e pure tanti alibi, ci sono mancate le distanze. Dobbiamo recuperare i calciatori fisicamente e il ritmo partita. Siamo carichi, concentrati, faremo una partita di carattere. Abbiamo il fuoco dentro e sputeremo il veleno. Ci aspetta un tour de force adesso nel prossimo mese. Tazzer dovrebbe giocare subito, ma mi aspetto altre mosse di mercato, segnatamente il terzino sinistro Righetti dal Perugia, poi vediamo se va via qualcun altro”.

La formazione probabile

Si va dunque verso conferma del 4-3-3. Possibile trio a centrocampo con Malaccari, Cittadino e Bulevardi. In difesa probabile il quartetto Tazzer, Signorini, Redolfi e Di Noia.