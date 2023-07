Gubbio, via al ritiro. In attacco arriva Di Massimo

Il Gubbio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Di Massimo, attaccante dell’Ancona

Di Massimo ha sottoscritto un contratto della durata di due anni. Nato a Sant’Omero (TE) il 7 maggio 1996, Di Massimo milita ininterrottamente in serie C dalla stagione 2016/17 ed ha vestito le maglie di Sambenedettese, Triestina, Catanzaro, Pistoiese e lo scorso torneo quella dell’Ancona, squadra con la quale ha collezionato 29 presenze e realizzato 10 reti. In serie C Di Massimo ha realizzato in totale 34 reti con 32 assist in 212 presenze compresi playoff e playout.

Intanto la squadra è da oggi al lavoro a Gubbio con il tecnico Piero Braglia. Sono 23 i calciatori convocati. Fra i nuovi, in porta il barese Vincenzo Cozzella, ex Auxerre e Montpellier, in prova: con lui il nuovo Thomas Vettorel, italo-svizzero del Frosinone, lo scorso anno a Monopoli e il giovane Manganelli.

Difensori:Semeraro, Signorini, Portanova, Nicolao, Frey, Morelli, Corsinelli, Guerrini (un giovane della Primavera), Dimarco e Tozzuolo. In mediana Bulevardi, Casolari (arrivato in prestito dal Sassuolo), Bontà, Toscano, Rosaia, e i giovani D’Angelo e l’eugubino Farneti (classe 2004, ha giocato con le giovanili della Fiorentina). Davanti Vazquez e il nuovo arrivato Di Massimo, con l’aggiunta dei giovani Di Gianni e Pietro Marinelli (figlio di Diego Marinelli, ex calciatore rossoblù).